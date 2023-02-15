藥師年薪百萬又週休3日 內行人曝：畢業起薪就達60k

許多人追求百萬年薪的工作，並在大學選科系時，就已經規劃好未來的工作方向了。日前有位網友表示，他發現診所的藥師能做一休一（以二、四、六休假計算，一週休3日），薪水高達9萬元，讓他大嘆「好後悔以前沒有讀相關科系」，有網友回應「藥師一出社會就保障起薪6萬」。

一名網友在PTT發文表示，他發現人力銀行某診所開出「藥師職缺」，工作做一休一，月領9萬元。原PO推測「應該是整天班，工時有11-12小時，但換算下來時薪有545元」，讓他羨慕喊「好好喔，藥師是不是很爽啊，我後悔沒有讀相關科系了」。

對此，網友認為「當年藥師也不好考」、「沒有野心的人很適合，會過得很爽」、「診所藥師開到六位數是日常，因為少了大醫院的福利，又不能當經歷」、「大部分的藥學系目標是在重考醫科」、「藥師主要有學歷限制，才會這麼不好考，而且他們在三類組裡面的福利僅次於醫牙」。

還有人曝「診所藥師得扛業績，業績達標才有9萬」、「藥師如果正常工時的話只有6萬」、「藥師以前的薪水可以達12萬，現在還降低到9萬了」、「藥師的薪水不會因為資深就調漲，一出社會就距離薪資天花板差不多了，是一個薪水地板高但是薪資天花板低的職業，保障起薪6萬」。