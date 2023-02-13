想得太美好！台北妹南漂求職超受挫 南部人認了「這1點」讓人詬病

台北居大不易，北漂不再是年輕人的首選，近年來也有不少人選擇南漂。然而，一名南漂的台北女子表示，最近在南部找工作不太順利，因為薪水真的很低，讓她感到非常挫折，因此上網詢問「會不會是外地人，總是想像的太美好了？南漂工作好嗎？」

原PO在《Dcard》發文表示，自己是台北人南漂下來南部生活，但找工作卻不太順利，「南部的薪水真的很低，一人要求很多技能使用，公司多數未保勞健保，連過3萬都有點困難，還會覺得給你26K-28K已經很多了，慣性要員工配合無薪加班」。

原PO提到，自己很想去南科試試看，但由於不是本科系，要進去也不太容易，「蠻挫折的，有想說要不要回北部⋯但北部其實也沒有比較好，我覺得出了台北市，很多工作都是低薪」。她坦言，當初下來是因為很喜歡南部的天氣和人情味，「如果是南部人可以多跟我說一些嗎？會不會是外地人，總是想像的太美好了？」

貼文曝光後，網友紛紛回應「為何一堆南部人會選擇北漂，就是因為南部沒有好的工作，多數都是高工時、低薪資的職缺」、「我自己是在地南部人，我認真覺得是你想得太美好了，南部唯一優勢就人情味，不過這僅限在地的長輩，很多外地來的也是很冷漠，而且人情味不能當飯吃」、「我是台南人，南部一堆把基本權益當福利的，原本講好的薪資也會因為東扣西扣少了很多，再來大家常說的人情味也是我最詬病的一點，打著人情味的口號要求不合理的事」。

不過也有網友表示，「南漂人+1，機械設計系畢業，每天工作面對機台，30K低薪但房租含水電也才$4500，12坪套房，在台北找不到這種物件」、「從念書開始南漂十年了，換了好幾個老闆，薪水終於跟北部差不多水平，好工作是有，但是不好找」。