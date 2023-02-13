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妹子被調漲底薪「實領薪資卻變少」 網見薪資表1數字變化開罵

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友調薪後的實領薪資竟比先前更少。示意圖／記者陳正興攝影
一名女網友調薪後的實領薪資竟比先前更少。示意圖／記者陳正興攝影

自今（2023）年元旦起，基本薪資調漲至2萬6400元，成為迎接2023的一大賀禮。不過，一名女網友反而高興不起來，她抱怨由於基本薪資調漲，她的實領薪資卻變得更少，她對照去年11月和今年1月的薪資表，發現少了整整70元，貼文一出掀起網友熱議。

這名網友在Dcard「基本薪資調漲但是實領金額變少」為題發文，她透露自己是做常態薪資3萬的工作，即使今年1月調漲薪資，她的底薪、職務津貼和全勤獎金加起來卻不變，反倒「因底薪增加導致勞健保自付額跟著上漲」，最終實領薪水也變少了，她不禁感嘆「雖然相差幾十塊但是很不爽，想問這樣是常態嗎？政府漲基本薪資受益的人佔多數嗎？」

她曬出去年11月的薪資表，可見底薪2萬5250元、職務津貼3250元、全勤1500元，加起來是3萬元，但扣掉勞健保自付額973元，則實領2萬9027元；今年1月份薪資表則列出底薪增加到2萬6400元，但職務津貼減少到2100元、全勤1500元則不變，加總起來仍是3萬元，但因勞保和底薪調漲，導致勞健保自付額增加，最終調薪後的實領薪資竟比先前少了70元。

女網友曬出調薪前後的薪資表，對照後發現即便底薪調漲，但職務津貼減少，也因底薪增加導致勞健保自付額變多，讓她的實領薪資變得比調薪前還更少。圖／取自Dcard
女網友曬出調薪前後的薪資表，對照後發現即便底薪調漲，但職務津貼減少，也因底薪增加導致勞健保自付額變多，讓她的實領薪資變得比調薪前還更少。圖／取自Dcard

許多網友看了不禁感嘆，「這就是基本薪資調漲的現實」、「這個是對薪資不到基本底薪的人才有利的，它會保障差額給妳加到2萬6400元」、「受益的人是不是大多數我不知道，不過全部的人一起承受上漲的物價是一定的」。

但也有網友揪出問題點，「妳的津貼自己也變少了，總數還是3萬啊，應該問你們公司為什麼漲基本薪資津貼會變少，妳總薪資一樣、底薪增加，難怪最後拿到的會變少，妳自己用11月的津貼放到1月看會不會變少，有問題的是你們公司好嗎？」、「一開始就『高薪低報』，所以調漲基本薪資才會感覺靠X，下一份工作注意一點吧，儘量找薪資結構是『本俸+餐費補助』那種，而不是這種加東加西看起來很多錢的這種」。

Dcard 薪資 健保 薪水

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