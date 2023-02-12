台積電員工應徵文具店 面試慘輸超商妹「我到底輸在哪？」

每個職業需要具備的技能都不同，因此業者會根據自己的經驗和規劃，從應徵者當中選出最合適的。一名網友在網路上發文，提到自己在台積電當技術員六年，結果應徵文具店工作時，居然輸給一名在超商工作的妹妹，因此傻眼直呼「我到底輸在哪裡？」

昨（11）日一名網友在「匿名公社」上發文，原PO透露自己在台積電當技術員六年了，因為想要照顧孩子，所以打算辭職換成正常班工作。原PO因此應徵了一間大型文具店，同期投履歷的還有一名做了兩年超商店員的妹妹，但面試結果居然是對方錄取。

對此，原PO非常無法接受，因此不滿寫道，「店長說做過小七的碰到問題反應會比較快，這個理由我完全吞不下去，在台積電工作也不算輕鬆，憑什麼寧可用做超商的，也不願用在台積電工作過的，我到底輸在哪裡？這根本就是歧視啊」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「台積電有超商店員萬能？」、「在台積工作過⋯喔！所以呢？自以為的優越感才是真正的歧視」、「台積電有啥了不起…全世界又不是只有台積電」、「如果我是面試官，我也會選小七妹，這跟性別年紀無關」。

也有網友提到，「台積電的工作性質跟工作領域，和文具店完全不同，反倒是超商跟文具店比較類似」、「超商處理人腦，台積電處理電腦，處理問題的邏輯上會不同」、「純粹工作性質和經歷不同」、「服務業的應對方式跟製造業不一樣」。