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他趁開會洗臉主管 隔天一動作掀公司變動！網卻回：你輸了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，他趁離職前嗆爆機車主管，有人認為「離職就輸了」，也有人認為「大快人心」。示意圖／ingimage
一名網友表示，他趁離職前嗆爆機車主管，有人認為「離職就輸了」，也有人認為「大快人心」。示意圖／ingimage

職場會遇到形形色色的人，有的主管好溝通又會提攜後輩，有的則讓人直呼「無法忍受」。日前一名網友抱怨，他主管喜歡睜眼說瞎話，否定別人的努力，某天他終於忍無可忍，在開會時直接「嗆爆主管」，隔天秒離職，看起來痛快人心。

一名網友在PTT發文表示，他前公司的女主管很愛偏袒喜歡的員工，每次開會都睜眼說瞎話，嘲諷與否決其他同事努力的成果。經過幾次後，他想要替同事們抱不平，加上公司有違反勞基法的前提，他就在開會時，當著所有人的面「嗆爆主管」。

原PO指出「女主管沒想到我這麼敢，她都氣到臉漲紅了，正當她想回嘴飆罵我時，我就甩門離去，隔天到公司辦離職，後來也好多人跟著離職」。他指出，事後他才知道，主管的囂張行為已經持續很久了，很多人因為被罵而離開，高層也對該主管頗有微詞，但因為對方有功勞，所以只能忍耐。最後，原PO表示「我只是想說，惡人就是要有惡人治」。

貼文曝光後，有許多職場前輩回應「可是你離職就輸了啊，她還是爽當管理職繼續領薪水啊」、「我年輕時嗆過，整個大罵三字經，罵了快十分鐘，罵完說不幹了，對方完全不敢回嘴」、「帥氣！希望你有更好的發展」、「我反而覺得在爛公司不離職才疏，好聚好散對勞番的權益一點幫助都沒有」、「我也嗆過主管，之後他把我當空氣，不會再找我麻煩了」、「其實你不離職的話，不是你尷尬就是她尷尬了」、「最好的報復就是直接公開他們的部門雷點，讓爛主管找不到新人」、「好爽喔，嗆得好！這種人就是欠教訓，給她好臉色，對自己未來也沒有幫助，不如出一口氣來讓人快活」。

還有人建議原PO「靜靜蒐集公司違法證據，檢舉他們就好了吧」、「我是覺得不要冒著自己會被告的風險，這樣去罵你的前主管」、「既然他們違反勞基法，我的建議是先不要離職，因為你一離職，勞檢可以有很多理由查不到你說的違法事項，被解雇也不要直接接受，要極力主張你還想繼續工作，直到你認為公司的違法事項都辦完了，再走非自願離職」。

離職 職場

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