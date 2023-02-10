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大學肄業投履歷慘遭主管洗臉 她崩潰：不敢再投了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，她被邀請到某公司面試，主管卻因她大學肄業而數落她。示意圖／ingimage
一名網友表示，她被邀請到某公司面試，主管卻因她大學肄業而數落她。示意圖／ingimage

上班族若想跳槽換工作，都會投遞履歷給心儀的公司，獲取面試的機會，不過日前一名網友抱怨，她日前去面試卻被主管「洗臉」，對方不僅沒有看她的履歷，還直接數落她「大學肄業就是不用功，連大學學歷都沒有」，讓原PO聽完回家大哭「不敢再投履歷了」。

一名網友在Dcard發文表示，她日前在人力銀行投了某間公司的職缺，對方馬上約她隔天面試，讓她很開心有新的機會。沒想到面試當天，主管完全沒有看她的履歷，一進去辦公室就要求「自我介紹」，問完之後又質疑「這履歷是妳本人打的？妳是大學肄業？」讓原PO無奈表示，雖然此職缺要求「大學跟專科學歷，但她已經有將近4年的工作經驗，因此決定嘗試」。

結果主管花了45分鐘罵原PO「妳很不用功，沒有大學學歷，而且之前的工作也是助理而已，都已經26歲了，還只是一個幫手的存在。我底下的員工都是第一女中、國立大學畢業生」，這讓她不解「覺得我學歷不好，為什麼還要邀請我面試」。

原PO指出，回家後她難過到大哭，過了兩天還是不敢投履歷，認為「就算沒學歷也是自己的決定，至少我工作很認真，對方何必這樣罵人？」

對此，網友回應「我記得可以跟人力銀行檢舉」、「以我自身經驗，有些面試官很瞎，喜歡先叫求職者自我介紹，又問一堆履歷裡面就有的東西。不然就是開始吹噓自己過去的豐功偉業，或者數落求職者的不是，還有人面試官會強加給求職者不必要的心靈雞湯。也有些面試官會一開始就砍薪水、降職級，開始畫大餅、岔開話題開始閒聊，講話沒重點」、「通常會講這種話的，本身自己都不怎麼樣，靠著貶低別人提高自己」。

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