上班首日進門就被「劈頭狂罵30分」 理智男2小時閃辭：不會去消費了

在挑選職場時，很多時候不是看外在的待遇，而是職場內部是否和諧。有位日本男子，就曾經遇到一次不愉快的工作經驗，讓他只待短短兩個小時，就決定馬上辭職離開了。

根據日本媒體「キャリコネニュース」報導，一位住在埼玉縣的40多歲男子，過去曾經應徵某家二手書店。該店家是間連鎖企業，除了書籍以外，也有販售同人誌及動漫周邊。男子在錄取後，被通知隔天就要上班。為了先熟悉狀況，男子刻意選擇提早半個小時多抵達店家。

然而，就在男子到達店內後，卻聽到一陣怒罵的聲音。原來是公司的社長到了這家分店，正在飆罵店長和店員。社長看到男子，還喝斥「你是誰？在那邊鬼鬼祟祟地幹嘛」。男子則解釋自己是新來的員工，結果一樣遭到社長的責罵，幾個人就這樣站在那邊，被社長痛罵了30分鐘。

接下來，社長要店員到附近的車站去發傳單。然而當時車站的人流並不多，因此效果有限，發了30分鐘之後，紙箱內還有超過九成的傳單沒有發。這時社長又打電話來，內容也是一陣責罵，男子的同事只得不斷道歉。

男子見狀，認為這個職場不宜久待，當下便告知辭職，隨即離開現場。儘管當天店家仍不斷打電話來，但男子都選擇無視，總計只上了兩小時的班。且在事後，他也不再前往該企業消費，並認為這是他在各種工作經驗裡，最糟糕的一段經歷。