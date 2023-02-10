快訊

航空城開發 桃園這個里被消失如空城 神明說不也得搬

死了也沒人知...獨居嬤被困長長階梯上 反映基隆一頁興衰

評論／間諜氣球試探拜登軟弱程度 中國大陸也深陷窘境？

午睡接到台積電面試電話 她崩潰：頭腦還沒清醒過來

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電。圖/聯合報系資料照片
台積電。圖/聯合報系資料照片

面試是進入職場、企業的第一關，而想進入「護國神山」台積電更是許多人夢寐以求的願望，不過有一名女網友表示日前接到台積電的面試電話，卻因為自己才剛睡醒，回答問題相當簡短，掛完電話回想起來讓她相當後悔，不少過來人也分享親身經驗。

這名女網友在Dcard寫道，日前下午三點多時接到台積電製造部課長的面試電話，但當時才剛睡醒，頭腦還沒清醒過來，對於許多問題回答的很簡短又很頓，讓她覺得完全不符合課長所說的需要手腳反應快的人。

不僅如此，就連最後問問題的環節，原PO也只是硬擠了一個「上的機會大嗎？」就沒了，讓她事後回想起來整個人發涼，「想問有沒有人也是電話面試發揮的不好，但最後還是被通知去現場面試的經驗呢？」

貼文引起討論，「對，涼了」、「最後的問題很扣分」、「三點多還睡，表現不好也是剛好而已」、「現在缺人，只是型式上打電話問問」、「討厭電話面試，浪費我的時間」、「感覺不太好欸，只能說妳運氣不好，不是在精神最清醒的時候接到電話，別人對妳的印象多少有差別」、「三點還在睡覺，唯一解釋是大夜班，其他解釋我就不講了」。

還有過來人分享經驗，「我睡覺的時候也有接過人資電話，直接被人資一個嘲諷『你睡到現在喔』，所以我之後都醒來再回撥」、「不一定哦，我的情況跟你一樣，我當天面試完回家約五點接到品管boss的電話，我也是剛睡醒，講了一些我自己都不知道在說什麼的話，結果錄取後，我的訓練員跟我說老闆給我的評價很高，還給我看老闆打的評語，我整個傻眼貓咪」、「公司打來我都一律說人在外頭不方便（開車還是什麼的隨便講），跟他約稍晚幾點回撥或是幾點再請對方call給自己緩衝時間」。

Dcard 台積電 面試

延伸閱讀

2/10【早晨財經速解讀】美股止步 台積電ADR續漲2.5% 2023全球房市超級量縮 房價卻下不來？

台積電（2330）該賣了？他問下一步走勢 網曝6字操作守則

楊應超：台積電赴美設廠是政治考量 商業角度不合理

台積電高雄到底設幾廠？高市經發局：維持2廠不變

相關新聞

午睡接到台積電面試電話 她崩潰：頭腦還沒清醒過來

面試是進入職場、企業的第一關，而想進入「護國神山」台積電更是許多人夢寐以求的願望，不過有一名女網友表示日前接到台積電的面試電話，卻因為自己才剛睡醒，回答問題相當簡短，掛完電話回想起來讓她相當後悔，不少過來人也分享親身經驗。

高雄銀髮就業率8.6% 低於全台平均

高雄市議會昨審議勞工局預算，國民黨議員許采蓁指高雄65歲以上勞參率8.6%，低於全台平均 9.18%，尤其高齡女性勞參率...

解封後服務業業績暴增 甚至有餐飲業者儲備幹部薪資開出7萬元

邊境解封讓國際旅客逐步回流，加上室外口罩解禁，帶動國內餐飲、旅宿業等內需市場反彈，勞動力市場在疫後出現缺工潮。據服務業專...

試用期調薪談不攏 調查：六成六面試曾受不平等對待

你的面試經驗如何呢？根據1111人力銀行今（9）日發布的調查顯示，有高達九成的上班族認為，在求職過程中勞雇雙方處於資訊不...

西洋情人節到了 「理想老公」平均月薪56K、「理想老婆」46K

再過幾天就是西洋情人節，yes123求職網「情人節慶祝計畫與過節孤獨指數調查」顯示，理想情人職業：公務員、工程師、老師、...

對另一半薪資期望值是多少？調查：平均月入五萬

準備迎接2月14日西洋情人節，對於另一半的薪資，大家的期望值如何呢？根據yes123求職網今（9）日發布的最新調查發現，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦