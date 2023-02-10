午睡接到台積電面試電話 她崩潰：頭腦還沒清醒過來

面試是進入職場、企業的第一關，而想進入「護國神山」台積電更是許多人夢寐以求的願望，不過有一名女網友表示日前接到台積電的面試電話，卻因為自己才剛睡醒，回答問題相當簡短，掛完電話回想起來讓她相當後悔，不少過來人也分享親身經驗。

這名女網友在Dcard寫道，日前下午三點多時接到台積電製造部課長的面試電話，但當時才剛睡醒，頭腦還沒清醒過來，對於許多問題回答的很簡短又很頓，讓她覺得完全不符合課長所說的需要手腳反應快的人。

不僅如此，就連最後問問題的環節，原PO也只是硬擠了一個「上的機會大嗎？」就沒了，讓她事後回想起來整個人發涼，「想問有沒有人也是電話面試發揮的不好，但最後還是被通知去現場面試的經驗呢？」

貼文引起討論，「對，涼了」、「最後的問題很扣分」、「三點多還睡，表現不好也是剛好而已」、「現在缺人，只是型式上打電話問問」、「討厭電話面試，浪費我的時間」、「感覺不太好欸，只能說妳運氣不好，不是在精神最清醒的時候接到電話，別人對妳的印象多少有差別」、「三點還在睡覺，唯一解釋是大夜班，其他解釋我就不講了」。

還有過來人分享經驗，「我睡覺的時候也有接過人資電話，直接被人資一個嘲諷『你睡到現在喔』，所以我之後都醒來再回撥」、「不一定哦，我的情況跟你一樣，我當天面試完回家約五點接到品管boss的電話，我也是剛睡醒，講了一些我自己都不知道在說什麼的話，結果錄取後，我的訓練員跟我說老闆給我的評價很高，還給我看老闆打的評語，我整個傻眼貓咪」、「公司打來我都一律說人在外頭不方便（開車還是什麼的隨便講），跟他約稍晚幾點回撥或是幾點再請對方call給自己緩衝時間」。