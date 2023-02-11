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你滿意現在的工作嗎？網友熱議這離職原因引共鳴！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
你滿意現在的工作嗎？網友熱議這離職原因引共鳴！ 圖片來源/Unsplash
你滿意現在的工作嗎？網友熱議這離職原因引共鳴！ 圖片來源/Unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「離職原因」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的6大離職原因。

春節假期結束，是許多人規劃轉職的「年後離職潮」，原因千百種，也許是與主管理念不合，也許是不滿現有公司制度，亦或是想追求心中的夢想。每天忙碌上班的你是否也曾萌生離職的念頭？還是已經離職成功，準備投入下一段新生活呢？


「薪水」不是最重要的！「人生規劃改變」成為最常用的離職理由

網友熱議TOP6離職原因 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
網友熱議TOP6離職原因 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「離職原因」的相關話題討論，可以發現「人生規劃改變」是網友最常提及的離職原因，其中包含追求夢想、進修考研、懷孕生子等因素。日前有網友分享伴侶「為追求醫師夢」，想辭去科技業工作，引發社群網友熱議；也有身處公職的網友發文表示，自己正在思考要不要「考研精進專業」，認為工作發展性不高，想藉此提高薪資水平，或有網友提到自己「因孕期強烈不適」，不得已只好離職，便吸引過來人回覆「媽媽懷孕還得上班真的很辛苦」。但有不少人認為，通常是不好意思說出真正原因才會使用這個理由辭職。

「薪水不如預期」與「公司制度不完善」也是網友公認的主要離職原因之一，常見網友抱怨如「常加班沒加錢又沒補休」、「調薪很慢，獎金得看公司狀況」，因而產生離職想法；也有上班族提出自己因年終獎金不如預期而對公司感到灰心，感嘆「業績沒變差但年終變少」、「每天做得要死要活，結果薪水超級低還沒年終」等，顯示「薪水」與「公司制度」在大多網友心中仍是重要的工作考量。

因「人際關係」而離職也獲得不少熱議，職場中許多眉眉角角都與人際相關，日前有網友分享自己「與同事頻率對不上」，因無法融入而受挫；也有網友提出「同事年紀偏大」，很常需要幫忙電腦作業，導致自己工作量增加，或是提到辦公室的文化與氣氛影響工作效率與上班心情，不少網友也因為「同事偏冷漠和難搞」、「除了工作外都不太聊天」等原因而對職場氛圍感到心累。

另外，「健康因素」也讓不少網友表示共鳴，有人提到因為工作導致「身心狀況都被影響到睡不好也吃不好」、「每天上班都很焦慮」，更有網友發文勸告身心靈健康比什麼都重要，分享自己因對工作自我要求高而感到痛苦，進而產生「嚴重掉髮」等症狀。

辛苦工作了一天，你是否也曾因為上述原因而想過要離職呢？除了人生規劃轉變與薪水多寡，職場上的人際關係與氛圍環境也十分重要，更需時刻注意自己的身心靈健康，才能持續向理想生活邁進。

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「離職原因排行」相關討論則數。
觀測期間：2022/10/18~2023/01/18，共三個月
觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）
快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

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