快訊

柯文哲最快4月訪美 能解失去舞台、民眾黨4%標籤困境嗎

老闆發薪不要拖！勞動部訂指導原則 百人企業最晚次月5日發給

解封後服務業業績暴增 甚至有餐飲業者儲備幹部薪資開出7萬元

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

邊境解封讓國際旅客逐步回流，加上室外口罩解禁，帶動國內餐飲、旅宿業等內需市場反彈，勞動力市場在疫後出現缺工潮。據服務業專屬求職平台「518熊班」調查數據，近4成服務業表示2022全年業績表現較2021年成長，漲幅以「5%(含)以內」最多，且超過3成企業/雇主看好接下來的解封商機，認為2023上半年景氣將持續轉好。

因此，逾半數企業/雇主計畫於上半年進行徵才，平均將填補5名正職、4名兼職，以補足所需人手。據518熊班站內數據顯示，2023年開工首周即增加1.3萬筆服務業工作機會，其中以「餐飲類」占比41.5%最多；在薪資方面，目前刊登中的服務業職缺，月薪平均落在33~50K，而目前最缺工之一的餐飲業為求好人才，甚至有知名日本餐飲品牌藏壽司針對儲備幹部，開出近7萬元的月薪。

根據經濟部統計處公布數據，2022年12月零售業、餐飲業營業額皆創歷年單月新高，且去年全年，批發、零售及餐飲業營業額同創新高紀錄，顯示隨著疫情成為常態，國人已逐步回歸日常生活，推升餐飲服務業營運動能。

據518熊班調查結果可見，綜觀2022全年業績表現，有27.2%企業/雇主感到滿意，較去年增加近12個百分點，其中3成表示年底節慶帶動第四季，且業績較4-7月確診高峰期間成長6%的企業比重高達半數。進一步觀察業績成長原因，67.9%企業/雇主認為「大家已習慣後疫情生活模式」為最多、其次為「4-7月聚餐活動延期，且年底活動本來就多(占38.4%)」。

餐飲服務業受惠於內需市場強力反彈，企業尾牙、年節圍爐等訂席爆滿挹注下，24.6%企業/雇主表示2023年春節期間業績表現較去年成長，漲幅以3%以內占比最多。逾半數企業/雇主看好2023上半年大環境景氣將持續好轉，表示將於上半年啟動徵才計畫，平均將填補5名正職、4名兼職，正、兼職人數皆較去年增加，可見多數企業/雇主為迎接解封商機，紛紛擴編未來組織所需人力。但在缺工潮影響下，近6成企業/雇主反映徵才比以往困難，其中7成為此改變徵才條件或增加徵才誘因，以「薪資高於市場行情」占比65.6%最高，其次分別為「提供額外福利/獎金/津貼(41.7%)」、「改以兼職/外包形式(26.6%)」。

餐飲業 徵才

延伸閱讀

屏東縣長治鄉2月10日舉辦徵才 27家廠商釋出逾300個職缺

商仲：2023商用不動產投資需求 高於住宅

瑞普萊坊：今年商用不動產投資需求高於住宅 有三趨勢

LED產業仍低潮！1月營收多數年減雙位數 期待第2季回溫

相關新聞

上班日厭世壓力大？專家發現靠這幾招有效緩解壓力

英國一項研究指出，民眾普遍認為趕著出門上班和送小孩上學的這段時間是一天中壓力最大的時間，專家發現趕著通勤的壓力不但造成民眾有睡眠中斷的現象，還會感到焦慮或沮喪，因此專家也特別提出紓壓的解決方案。

解封後服務業業績暴增 甚至有餐飲業者儲備幹部薪資開出7萬元

邊境解封讓國際旅客逐步回流，加上室外口罩解禁，帶動國內餐飲、旅宿業等內需市場反彈，勞動力市場在疫後出現缺工潮。據服務業專...

試用期調薪談不攏 調查：六成六面試曾受不平等對待

你的面試經驗如何呢？根據1111人力銀行今（9）日發布的調查顯示，有高達九成的上班族認為，在求職過程中勞雇雙方處於資訊不...

西洋情人節到了 「理想老公」平均月薪56K、「理想老婆」46K

再過幾天就是西洋情人節，yes123求職網「情人節慶祝計畫與過節孤獨指數調查」顯示，理想情人職業：公務員、工程師、老師、...

對另一半薪資期望值是多少？調查：平均月入五萬

準備迎接2月14日西洋情人節，對於另一半的薪資，大家的期望值如何呢？根據yes123求職網今（9）日發布的最新調查發現，...

同事愛推卸工作她崩潰「該辭職嗎？」 老鳥曝自保絕招

職場上最怕遇到愛推卸責任的同事，日前一名上班族抱怨，同事總愛將工作的大小事都丟給她處理，讓她一人忙得不可開交，而且喜歡在上班時間大聲嚷嚷，只要她忙不過來請同事協助處理，對方就會藉口「我現在很忙，沒有空」，讓原PO崩潰直呼「我該辭職嗎？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦