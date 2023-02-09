解封後服務業業績暴增 甚至有餐飲業者儲備幹部薪資開出7萬元

邊境解封讓國際旅客逐步回流，加上室外口罩解禁，帶動國內餐飲、旅宿業等內需市場反彈，勞動力市場在疫後出現缺工潮。據服務業專屬求職平台「518熊班」調查數據，近4成服務業表示2022全年業績表現較2021年成長，漲幅以「5%(含)以內」最多，且超過3成企業/雇主看好接下來的解封商機，認為2023上半年景氣將持續轉好。

因此，逾半數企業/雇主計畫於上半年進行徵才，平均將填補5名正職、4名兼職，以補足所需人手。據518熊班站內數據顯示，2023年開工首周即增加1.3萬筆服務業工作機會，其中以「餐飲類」占比41.5%最多；在薪資方面，目前刊登中的服務業職缺，月薪平均落在33~50K，而目前最缺工之一的餐飲業為求好人才，甚至有知名日本餐飲品牌藏壽司針對儲備幹部，開出近7萬元的月薪。

根據經濟部統計處公布數據，2022年12月零售業、餐飲業營業額皆創歷年單月新高，且去年全年，批發、零售及餐飲業營業額同創新高紀錄，顯示隨著疫情成為常態，國人已逐步回歸日常生活，推升餐飲服務業營運動能。

據518熊班調查結果可見，綜觀2022全年業績表現，有27.2%企業/雇主感到滿意，較去年增加近12個百分點，其中3成表示年底節慶帶動第四季，且業績較4-7月確診高峰期間成長6%的企業比重高達半數。進一步觀察業績成長原因，67.9%企業/雇主認為「大家已習慣後疫情生活模式」為最多、其次為「4-7月聚餐活動延期，且年底活動本來就多(占38.4%)」。

餐飲服務業受惠於內需市場強力反彈，企業尾牙、年節圍爐等訂席爆滿挹注下，24.6%企業/雇主表示2023年春節期間業績表現較去年成長，漲幅以3%以內占比最多。逾半數企業/雇主看好2023上半年大環境景氣將持續好轉，表示將於上半年啟動徵才計畫，平均將填補5名正職、4名兼職，正、兼職人數皆較去年增加，可見多數企業/雇主為迎接解封商機，紛紛擴編未來組織所需人力。但在缺工潮影響下，近6成企業/雇主反映徵才比以往困難，其中7成為此改變徵才條件或增加徵才誘因，以「薪資高於市場行情」占比65.6%最高，其次分別為「提供額外福利/獎金/津貼(41.7%)」、「改以兼職/外包形式(26.6%)」。