上班日厭世壓力大？專家發現靠這幾招有效緩解壓力

英國一項研究指出，民眾普遍認為趕著出門上班和送小孩上學的這段時間是一天中壓力最大的時間，專家發現趕著通勤的壓力不但造成民眾有睡眠中斷的現象，還會感到焦慮或沮喪，因此專家也特別提出紓壓的解決方案。

據《鏡報》（Mirror）報導，英國公司Rescue Remedy委託民調公司針對2000名受訪者訪問調查，發現每天早上7:23分是所有人平均壓力最大的時間。調查結果顯示，受訪者之所以會覺得這個時間點壓力最大，前五名分別是塞車、趕著出門還打翻東西在衣服上、趕著出門不小心打破碗盤、睡過頭、還有東西打翻在地毯上。

當然，除了趕著出門的壓力之外，朋友欠錢不還、決定晚餐要吃什麼、或處理孩子與寵物造成的混亂也是常見的壓力源。有四成受訪民眾表示，生活中的壓力造成他們出現睡眠中斷、焦慮、沮喪和疲倦等情形。

根據統計，33%的美國人認為他們每天都要面對各種壓力，而對英國人來說，每14個成年中就有1人每天都覺得壓力很大。

台灣人的壓力指數同樣也不容小覷。2021年的360°康健指數就指出，台灣人的康健指數是全球倒數第3名，有93%的台灣女性感到壓力，男性感到壓力的指數也高達90%。

針對Rescue Remedy的這項研究，專家也提出解決方案。根據受訪者回饋，能夠有效降低壓力、改善情緒的活動分別為散步（30%）、聽音樂（28%）以及獨處（26%）。

除此之外專家也表示，提前計畫行程、定期運動、設定實際的目標也都是能有效降低壓力的方法。專家強調，若要有效管理壓力，就必須覺察生活中有些事情是我們不能控制的，避免設定不切實際的目標。