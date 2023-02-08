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同事愛推卸工作她崩潰「該辭職嗎？」 老鳥曝自保絕招

聯合新聞網／ 綜合報導
一位上班族抱怨，同事每次都喜愛將工作內容推給她做，讓她崩潰想辭職。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位上班族抱怨，同事每次都喜愛將工作內容推給她做，讓她崩潰想辭職。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

職場上最怕遇到愛推卸責任的同事，日前一名上班族抱怨，同事總愛將工作的大小事都丟給她處理，讓她一人忙得不可開交，而且喜歡在上班時間大聲嚷嚷，只要她忙不過來請同事協助處理，對方就會藉口「我現在很忙，沒有空」，讓原PO崩潰直呼「我該辭職嗎？」

一名網友在Dcard抱怨，她的工作內容是接訂單後，安排出貨項目，所以每天會有很多客戶打電話來下單，而她們的工作單位有3-4位職員處理，一開始入職時，她很喜歡這份工作，不過隨著同事日漸擺爛的態度，消磨了她的熱情。

原PO表示，從去年（2022）11月開始，同事將工作大小事都丟給她一人完成，就算她獨自忙得不可開交，其他人也照樣在滑手機，或是電話響了也沒有人接聽。除次之外，上班還一直發出噪音，干擾原PO的精神，讓她哀怨指出「同事根本就沒發生什麼大事，還一直叫」。

她說有一次手上爆單忙不過來，同事卻沒有一個願意幫忙，還說：「妳自己處理，我現在沒空」，讓她崩潰問「我每天都被同事弄得很煩躁，我到底該不該離職？」

對此，有過來人分享經驗，指出「當別人發現妳是可以要求的，那他們就會一直要求妳。妳要做到真的拒絕，如果怕得罪，就保留證據，不論是工作內容、工作量都可以。要是討人厭的同事去跟主管反應，妳才能自保，若老闆站在同事那邊，還覺得妳應該要幫忙同事，而且同事真的會故意丟工作給妳，那麼就該好好考慮是否要離職」。

也有網友建議「這樣每天精神折磨我覺得蠻不值得，除非薪水很高，不然我覺得可以離職」、「如果確定想離職，那妳就試著擺爛，開始忙自己的事情，他們如果問妳怎麼還沒處理好，妳就說『真的沒空』」。

離職 薪水 上班族

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