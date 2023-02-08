同事愛遲到又常請假卻能升官加薪 老鳥曝1原因：自己檢討吧

許多年資較久的上班族會希望升官加薪，不過若升遷機會一直輪不到自己，難免會覺得有些不公平，日前一名網友分享，他有位同事每個月都遲到、請假，但最後都可以獲得加薪與升官，讓他十分疑惑「到底為什麼會這樣？」對此，職場老鳥認為「只要能力夠強就可以升官」。

一名網友在PTT發文指出，他遇過一位女同事，對方自述「從出社會就每個月都會請假，上班也會遲到」，待過的不同公司都可以獲得升官與加薪的機會，主管對她的態度也很好，讓原PO疑惑「到底為什麼會這樣，工作的基本態度不是出缺勤嗎？」

對此，有職場前輩回應「你同事這樣很正常啊，只要能力夠強能解決問題，出缺勤都是小事」、「有特休本來就可以請，遲到看公司規定，也可以請半小時或一小時，特休就不算遲到，懂得爭取自己的權利的人本來就比較強勢，能升遷有很意外嗎？連假都不敢請的人當然是被資方吃得死死的」、「你有看過總經理在打卡的嗎？出缺勤沒有那麼重要」、「你有沒有想過一種可能，就是她工時比你短，但產出比你高」、「升遷是看能力，不是看有沒有遲到早退不加班」、「真的看主管，如果員工能力很強，遲到真的是小事」。

還有人吐嘈原PO「同事愛請假又常遲到，但你加薪還加輸她，不用自我檢討嗎？」、「會拿出缺勤出來講的人是老一輩吧」、「你除了不遲到缺席外，有什麼貢獻呢？」、「說難聽一點，就是有你們這群績效差的人，她才能遲到、早退，還能年年高升，要檢討她還不如檢討你自己，振作一點好嗎」、「有些外商的特休是10-15天，這樣每個月請一天假很正常吧，如果她1小時能搞定你們花3天也解決不了的事，這就是她的價值」。