高薪工作無處尋？他怨「人力銀行一堆爛缺」 網哀號：南部低得嚇人

許多新鮮人在找尋新工作時，會先到人力銀行搜尋職缺，藉此了解職務需求與必備技能，不過日前有網友指出「人力銀行的服務業大多低薪屎缺」，認為工作給的薪水都落在3萬至4萬元左右，讓他直呼「根本沒有生活品質」。

一位網友在Dcard發文指出，人力銀行的服務業工作大多是屎缺，除了工程師、律師、醫師與金融業以外，其他的行業真的較為低薪，讓他大嘆「真不曉得月薪3、4萬要怎麼過活喔，根本沒有生活品質」。

不過原PO也表示「如果沒有任何專長，可以透過打破規則來創造財產，因為規則是有錢人訂定的，如果照著規則走就永遠賺不了錢」，文末他感嘆「台灣的年輕人真的很可憐」。

貼文一出，引來網友熱議，有人哀嚎「現在很多工作不到3萬塊」、「月薪3萬元到4萬元很好了，南部的工作低薪到讓人驚嚇」、「台灣薪水普遍本來就低，一般普通人的薪水停滯在4萬上下」、「現在辦公室有3萬塊薪水的人，真的就好像是薪資天花板了，領2萬6千元的一堆」、「台灣要多錢只能工時長，不然就是靠關係，很多需要外語的行政工作，薪資跟普通行政一樣低」。

但也有人反駁「一切都是市場供需，沒能力注定只能擠供過於求的產業」、「廢話，你舉的高薪例子都有他的專業與不可替代性，人力銀行上面那些2萬、3萬的工作有什麼難度？有需要承擔什麼壓力嗎？人力銀行一堆高門檻高薪的工作，你依照自己的能力，在上面找工作就設定無經驗可、學士畢業的條件，那高薪的職缺當然都被你篩掉了」。