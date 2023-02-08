面試遇「有什麼問題想問嗎？」 他最想知「這事」卻說不出口發文求助

面試到最後被問「還有沒有問題？」有時會成為是否被錄取的關鍵。一位網友近日去面試，當最後階段面試官說「有什麼問題想問公司的」，讓他想問待遇卻又不好說出口，簡單回應就結束，事後讓他覺得有點懊惱。

一位網友在《PTT Gossiping板》發文寫道，剛剛去面試時，被問了許多問題，到最後面試人員問「有什麼問題想問公司的」。原PO表示，當下很想問待遇，但又不好意思說出口，所以就簡單問兩個問題後就結束了，而對方也很驚訝他竟然這麼快就問完了，令他有點懊惱，問大家「面試是要問公司什麼啊？」

貼文曝光，有過來人給了提問建議，「待遇、放假、氣氛、教育訓練啊」、「薪水、休假、請假事宜！都要問吧！」、「直接跟他說想看工作環境」、「我都問流動率」、「上一位員工為什麼不做了」。

面試被問「還有沒有問題？」時，求職者的回答有可能會成為是否獲錄取的關鍵，如果回答「沒有問題」，似乎是向對方表達「我沒有想法」之意，遇到這一題該如何問應較好呢？依據專家的建議，可從該項應徵工作的首要任務、未來規劃、職涯發展等面向提問，及若有可能被錄取的話，該預先做哪些職前準備，主要表現出對該職務的積極性、企圖心，幫自己面試結果加分。