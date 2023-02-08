觀光旅宿業缺工「改跑外送」 他曝2優勢：真的是勞工福音

觀光旅宿業缺工問題嚴重，人才缺口預估逾萬人，交通部祭出薪資補貼方案，預計補貼時間為一年，引起民眾熱議。對此，一名網友認為，月薪沒有35000元，還不如當外送員，並提出2個優勢直呼，「台灣有外送，真的是勞工福音」。

一名網友在PTT「八卦板」發文，他認為，月薪沒有三萬五，不如去跑外送，當外送員，這次春節10天，有人就賺了3、4萬，他也表示，外送再怎麼差，至少也會有兩萬元，正常是三萬多，三萬多和一般上班族的薪水差不多，且沒有主管、也不用開會，台灣職場除了少數幾家科技廠是高薪，其他都普遍低薪且要求多，效率好、服務好、要有證照和語文能力，令他不禁直呼，外送員早已變成四師之首，「真的是勞工福音，讓大家看清那些慣老闆給的錢有多低」。

不少網友紛紛同意，自由度高加上不用被人管相當加分，「上班也是有風險啊，而且躺平世代，有賺就花，沒錢就跑單」、「跑假日，平日去玩不用人擠人」、「一樣賺3萬，不用被管就是爽」、「年資除了年假多幾天還能幹嘛...起薪35K的工作，一堆只有勞健保，其他都沒，還真的不如跑外送」、不用被慣老闆管就贏了」、「確實，領那薪水不如跑外送自由多了」、「職場有的還勾心鬥角、壓榨、凹人」、「同樣薪資不用被管真的贏蠻多的」。

有網友則認為，「看怎麼想，當社畜放假有錢，提撥6%，有退休金和老人年金，就是比較沒自由，要被人唸被人管」、「還有交通風險，沒有比上班賺的多，最主要的差別是自由，但外送沒有年資累積、沒有勞健保，說實話也做不長久」、「市場機制啦，跑的人太多就知道了」、「跑外送的所有成本都要自己吸收就是了，但真的是可以說不想上班就不跑」、「大家寧可跑外送是不是薪水有問題，調薪啊」、「外送還是當兼差就好，當正職想賺多就要工時長，工時越長你成本越高」、「你一天跑正常上班時間八小時看看，30000都不一定有，福利也沒正常工作好」。

有網友則分析，「最主要差別還是自由啦，很難有工作比外送更自由彈性了」、「全職外送的挑戰是台灣四季劇烈的天氣狀況+無正常社交生活，自由彈性放假的代價，就是12小時薪，會很低於基本且無達標獎勵，你無法選天氣，加上經驗不足會無法跑出高效趟數，而付出大量勞力」、「外送薪水是用高工時高風險無勞保福利+基本油耗維修成本換來的，但起碼每週肯做就肯給，且領得到」。