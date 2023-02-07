24歲男月薪10萬「過太爽想轉行」職業曝光 網狂勸：拜託別自找麻煩！

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友從事服務業，月薪最高可達10萬，但他卻覺得這份工作沒有發展性想要轉行。 示意圖／ingimage
一名男網友從事服務業，月薪最高可達10萬，但他卻覺得這份工作沒有發展性想要轉行。 示意圖／ingimage

工作薪水很高但總是有小缺點，這樣你還會想離職嗎？一名男網友在KTV擔任服務生，月薪上看10萬元卻萌生走人念頭。他認為工作發展性不佳，和上面的主管也處不來，不想浪費青春搞好關係，但眾網友們看完卻狂勸「「別找自己麻煩了，這薪水在服務業算強翻了好嗎？」

一名24歲的男網友在Dcard發文表示，在KTV擔任服務生的資歷將近6年，月薪大約在6萬至10萬之間，雖然一度做到中班主管，但因和上層不合所以不想當主管，曾提過離職最後被其他同事慰留。

他透露店長和副店長都是靠關係上位，因此他未來也沒有機會再升遷。此外，副店長跟店長亦管不住他，基本上在這邊的日子算好過，但就是無法忍受跟這樣子的長官工作。

他問網友是否該趁年輕學習一技之長，去其他地方工作，而不是一直浪費青春在此？有人質疑他不知足或可能做的是「不純」的KTV，他也有話要說，「賺取小費的方法有很多，就是肯不肯而已，相對也需要一些手腕」，而且晚上熬夜、喝酒、生活不正常都是代價，也不能被喝酒醉的客人煩個幾句就臭臉。

貼文曝光後，網友紛紛留言，「老實跟你說，科技業以外你要換工作至少要再爬個五年才有可能月薪10萬，你現在這邊很好了」、「能比這更高薪又要有未來性的工作通常都很看學歷，所以最好別換」、「拜託，別找自己麻煩了！這薪水在服務業算厲害了好嗎，我根本不敢想像服務業月薪可以到這級數。」

其他人則建議他可以邊工作，然後學習一些技能相關的功課，看自己的興趣在哪。「下班後看要不要找自己有興趣的部分鑽研，把握時間，以後你會感謝現在拚命的自己」、「先不離職，發展副業好像也挺不錯的。」

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