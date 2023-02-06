別衝動裸辭！兔年5大熱門職缺前景看好 1職務加薪機會大

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文／陳羿郿

農曆春節假期結束後，超過9成上班族有「跳槽」意願，《網路溫度計》綜合各大求職網分析，找出符合時下趨勢的搶手職缺，以及「最有可能」被加薪的職務，在選擇轉職或勇敢「裸辭」之前，不妨依據自身的專長與優勢，參考更具前景的職場環境。

2023年搶手職缺聚焦3面向



歷經疫情衝擊，近年企業加速數位轉型，也推升多元的遠距型態和商業模式，數位人才缺口持續放大；而隨著全球邊境正式解封，外派與旅遊業工作也有回溫跡象，因此兔年的搶手職缺多與「綠能與永續經營」、「邊境解封」及「數位轉型」相關。例如：

1、企業永續管理師／ESG管理師



因應國際趨勢與市場需求，企業需要大量ESG人才，永續管理師需要負責擬定永續策略目標及執行範疇，帶領跨部門參與永續計畫，如推動氣候變遷之專案、永續報告書編撰等。

1111人力銀行網站有近兩千筆工作機會，且不限於金融業、製造業，由於永續是橫跨環境保護、社會責任與公司治理三大面向的議題，國際永續標準更是瞬息萬變，除了外語能力，法務與工業管理都要涉獵，平均月薪落在4到6萬元。

2、風電工程師



yes123求職網發言人楊宗斌表示，風電產業中的「風電工程師」，過去多由歐洲的人才協助建置，但近期已成立焊接人才的培訓班。風力發電機組的設立與維運人員，需要搭船、潛水、攀爬，屬於高壓、高風險工作，薪資待遇當然是屬於「百萬年薪」等級，預料未來這類人才在台灣將「奇貨可居」。

3、外派儲備幹部



楊宗斌指出，隨著正式邊境解封，跨國企業也恢復大量「外派儲備幹部」的招募，從金融業到製造業，甚至餐飲業，年薪可達120萬元起跳，但都要求能獨立作業與第二外語能力，並能解析外派地的政經局勢，即時回報母公司。

又或者是大型集團的儲備幹部，大多也都會規畫多元輪調機會。像是信義房屋針對幕僚儲備幹部提供月薪7萬、年薪120萬的保障薪資，且培訓期間可依專案表現，年薪最高達150萬，兩年期間也會讓MA輪調於不同部門，並安排中高階主管及專屬導師輔導，高薪與培訓資源的投入，也引發不少新鮮人討論。

4、旅遊規劃師



同樣因應解封，民眾國內或出國旅遊的需求也回來了，因此「旅遊規劃師」一職就是針對自由行或團客需求，能客製化或標準化各種旅遊行程，且需要負責招攬業務。薪資方面，採底薪加上業績獎金方式，旺季時的年薪，仍有機會上看70至80萬的水準。

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5、數據分析師／AI工程師



後疫情時代各種行業愈來愈仰賴數據，例如電商、金融業等，負責解讀使用者（消費者）的習性，提出營運策略的優缺點，進而優化平台服務內容，精準找出客群，甚至改善企業行銷模式，這類人才年薪可達80至100萬元。也因為AI技術不斷演變，工程師需要不斷學習才能應付挑戰。正因為專業門檻高，薪資福利也更優渥，1111人力銀行指出，從業人員月薪在5到7萬元左右，資深的AI工程師薪資可以輕鬆突破百萬，頂尖者年薪上更看300萬元。

「業務或銷售人員」最有可能被加薪

除了上述的熱門職缺，7成上班族也期待能「加薪」，yes123求職網調查，僅有62.7%的企業表態，規劃在農曆年後加薪，明顯低於去年同期的72.6%。其中僅有7%屬於「齊頭式加薪」，55.7%屬於「績效式加薪」。

其中，兔年「最有機會」被調高薪水的職務，依序為：「業務或銷售人員」（60.1%）、「客服或門市人員」（45.2%）、「產線工程師或技術型人員」（38%），以及「產線作業員」(35.1%)、「研發人員」(26.7%)、「一般內勤行政人員」(21.6%)。

舉例來說，像是信義房屋的業務，新人前6個月保障月薪5萬，試用期第30天期滿若覺得不合適，信義房屋還加發轉職金5萬元；績優同仁享海外旅遊補助與留任獎勵金(每年獎金從25萬元至上百萬元)，更有團體獎金等各式獎勵制度；信義房屋也會提撥公司稅後盈餘1／3作為全體同仁的年終獎金；優秀業務新人首年年薪就破百並非難事。頂尖業務年薪更上看千萬。除上述獎金外，信義房屋也提供多元的福利規劃，包括免費健檢與健康管理、第二胎生育獎勵金12萬元以及相當於每年加薪1.5萬元的彈性福利「信福幣」，員工持股信託獎勵等。

楊宗斌推測，對於站在第一線，直接面對客戶、消費者，負責衝刺業績，或者緊盯產線狀況的相關技術人員，在兔年的加薪機率，會比其他員工高一些。

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