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週六補班地獄好崩潰 為何科學園區不用補？內行揭殘酷真相

聯合新聞網／ 綜合報導
今年週六補班日有6次，引發許多上班族哀怨，但有網友觀察到，科學園區內的公司幾乎不用上班，好奇發文詢問。圖為示意圖，與新聞事件無關。 中央社
今年週六補班日有6次，引發許多上班族哀怨，但有網友觀察到，科學園區內的公司幾乎不用上班，好奇發文詢問。圖為示意圖，與新聞事件無關。 中央社

今年需要週六補班的天數有6天，引發許多上班族怨聲連連。不過，有PTT鄉民發現每到補班時，在科學園區內的行業幾乎不用補班，但如果是在園區外的公司還是要上班，令他很不解發文詢問「到底是為什麼在園區的補班日都不用補班？」，貼文一出引發討論。

原PO發文表示，他聽說過，在科學園區外的相關科技公司到了補班時，依舊得上班，不過在園區內的待遇不同，無論是哪個行業的公司「幾乎都不用補班」，他不解為何有這種差異，「只要每一家公司都開始說之後都要正常補班這樣不就好了嗎？」。

貼文一出引發討論，許多網友紛紛給出答案，「先扣彈休...」、「有彈休可以扣，平常都比公務員晚下班，在那大聲什麼」、「園區公司主動幫你扣假，沒假就扣月薪。不想補班的都可以這樣做」、「公司自動幫你扣特休了」、「公司很精明，這天產值一定比較低，不如給大家好好休息，扣你的假來補」。

有網友不懂為何園區內的員工幾乎不用補班，有許多人點破真相，「公司主動幫你扣假」。圖／聯合報系資料照
有網友不懂為何園區內的員工幾乎不用補班，有許多人點破真相，「公司主動幫你扣假」。圖／聯合報系資料照

也有內行網友盤點公司不用補班的四種作法，第一種是「直接不用補」，堪稱是稀有動物、佛心公司；第二種是「扣特休」，就從員工特休天數扣除，天數不夠扣就扣薪；第三種「扣7天假」，每個公司使用的名稱不同，有可能叫「彈休」、「國定特休」、「節日假」等，而這些是政府之前砍的7天假，公司當作福利給員工用，今年一樣蒸發6天。

最後第四種作法最奇葩，也是公司規定沒有彈性放假，等同「沒有連假」，該名內行網友表示，那天表明要員工上班，「不爽就自己請假」，如果員工還遇到工作壓力、討人厭主管等因素，那天上班心情肯定很鬱卒。他也說道，除了第一種佛心公司，其他作法「終究是拿你應得的假來還，沒什麼好羨慕或比較啦」。

補班日 上班族 PTT

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