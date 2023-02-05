上班族喜拿開工紅包 打開卻只見「工作順利」 網嘆：沒錢工作怎麼順利

開工要大吉大利一是要有一封開工紅包，單純「講心意」是否足夠？有上班族日前在網上大嘆，指收到公司開工紅包，發現裡面竟然沒錢，只有「工作順利」4個大字，笑問：「是不是只有自己這麼慘？」有網友認為開工紅包再怎麼難看也應該要有20港元（約76台幣），「沒錢工作怎麼會順利」，但也有人同樣收過沒錢的紅包，認為可能與信仰有關。

公司新年發開工紅包取個好彩頭，但有上班族投稿到facebook社團「奴工處」，指收到公司紅包發現裡面沒有錢，只有「工作順利」這4字祝福，笑問：「想知道是不是只有自己這麼慘？」

有網友揶揄開工紅包不包錢太小氣，「開工紅包最少錢是20元，最多那次是1000元（約3800台幣）」、「那我祝你好運」、「還他一封紅包，直接告訴他我不幹了」。但原來收到沒錢紅包的絕不單止樓主，「公司連紅包都不給」、「很多年前做過1間，裡面只有張紅紙寫著平安喜樂」。

有網友指紅包不包錢也許與信仰有關，「我曾經收到同事紅包裡是神愛世人的福音卡」，有信仰同事基於不迷信不會包現金，而是以現金券代替，「但是人家給他們兒女的，他們全部都照收」。

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文章授權轉載自《香港01》