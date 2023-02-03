男薪水35k讚「公司福利好」 網揪缺點喊：我真的不行

每個人對於公司的福利有不同的要求，日前有位網友大讚自家公司薪資給3萬5千元，還「額外招待員工員旅，每個月的週末老闆都會招待聚餐，還會列入年終評分，最高可達2個月年終」。不過網友們反倒認為這是缺點，直呼「下班要應酬，還列入考核項目，我真的不行」。

一名網友以「我們公司福利常常讓人羨慕」為題，稱讚他們公司有遵守勞基法，還會額外招待員工兩次的員工旅遊，一個月會有週末一次老闆招待吃飯，積極參與公司活動的話，都會列入年終評分，最高可享有兩個月年終獎金。

原PO坦言「老實說我覺得還不錯，公司招待旅遊聚會，還能夠增加獎金，雖然我現在底薪2萬4千元，加上獎金後每個月達3萬5千元，但還是比外面的公司好很多」。

對此，有網友直言「不知道為什麼看了很想笑，該不會老闆請吃飯也算在公司活動考核吧？要花下班時間應酬，還要列入考核項目」、「旅遊要和同事玩，下班要和同事老闆吃飯，還列入評分也太恐怖了吧」、「這公司我不行，薪水低還強迫社交」、「超級討厭什麼公司聚餐之類的活動，不要壓榨我的下班時間好嗎？」、「好慘，週末參加活動還要加入評分，薪水還很低」。