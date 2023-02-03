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他問「藥師vs公務員」怎麼選 過來人給建議：這有錢又有社會地位

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO的朋友在職場上，於藥師和公務員之間做抉擇。 示意圖／聯合報系資料照片
原PO的朋友在職場上，於藥師和公務員之間做抉擇。 示意圖／聯合報系資料照片

每個人對於工作的理想條件都不同，有些人希望是從事和興趣相仿的職業，也有人只單純追求高薪的待遇。一名網友在網路上發文，提到朋友在藥師和公務員之間做抉擇，並詢問大家有無建議的選法，而貼文曝光後也掀起討論。

今（3）日一名網友在PTT上以「藥學當藥師vs高考當公務員？」為題發文，原PO提到朋友在北部當藥師，聽說月薪可以領到7萬元左右，但對方覺得家裡沒有藥局，再加上想要過舒服一點的生活，因此想去考公務員，不僅月薪穩定，還有退休俸等福利。對此，原PO詢問大家，「究竟這兩項該怎麼選？有沒有八卦？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「藥師職涯生活比高考公務員舒服多了」、「藥師真的是王道，有錢又有社會地位」、「藥師比較爽」、「藥師比公務員好」、「藥師CP值高啦，人生不要太拚，藥師的操練跟回報比值比較好」、「去一般小診所當受雇的藥師薪水也不差」。

也有網友提出其他想法，「看人，認識的不想推銷就考公職了，反正不適應可以回來再當藥師，也沒損失」、「高考啊，上了就是鐵飯碗保證，藥師說不定過幾年就被AI搞到失業了」、「有公職的藥師啊，兩個願望同時滿足，不過好像名額不多就是了」、「考藥事職系不就好了」。

公務員 PTT 藥學 高薪 薪水

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