他怨年終獎金被迫繳回 網無言：一原因算你錯

多數人的年終獎金已入袋，並在年假期間當作紅包或出遊基金了，不過日前有位上班族指出，他工作的醫療院所在去年12月公告「必須服務至明年3月10日，否則需要繳回溢發獎金」，然而他在今年2月10日離職，因此他詢問「我有什麼辦法可以不繳回獎金嗎？」對此，網友認為是原PO的過失，指出「知情還硬要離職」。

一名網友在PTT發文表示，他在一間醫療院所工作，醫院去年12月頒布了年終獎金公告，內容有提到「必須服務至今年3月10日，否則需要繳回溢發獎金」。他指出，今年1月18日發放年終獎金，他也有收到這筆獎金，但因個人因素必須在2月10日離職，因此他在1月17日提出口頭離職，1月19日繳交書面離職書。

不過，院方要求他需要將全數年終獎金繳回，他也有和院方協商過是否能依比例或是部分給予，但院方不願意，依然堅持原PO需全數繳回，否則將走法律程序。

對此，他請教「如果我沒有繳回，我是否真的會有法律上的問題？或是我有什麼辦法可以保障我的權利嗎？我也有問過地方勞動局，他們是說如果協商不成，是可以到市政府申請調解。或是大家有什麼相關經驗嗎？」

文章曝光後，有職場前輩認為「有事先公告規則，那麼那筆錢就不是你該拿的不是嗎？所以你所謂想保障的權利是指什麼？」、「要先看該筆年終獎金是勞動所得，還是純粹恩惠性給與，前者的話要照比例給你，後者雇主就有權利不給」、「怎麼看你都站不住腳，但我覺得公司不會告你，你不爽就就厚臉皮不還，被告就含息返還而已」、「都公告了為何要硬離職？」、「你可能會吃虧」。

也有些人認為公司告也不一定贏，「沒有簽約的獎金要收回幾乎不可能，法官高機率會覺得不合理」、「就告吧，其實跑法院沒那麼恐怖，又不一定公司贏」、「我感覺公司不會贏」、「看有沒有簽約，沒有簽約公告沒屁用，找律師諮詢吧」、「如果工作契約沒有簽署這個條件，公告就是嚇嚇你而已」、「法律判的才算，板友說的都不準」，網友並建議「勞動局都告訴你要調解了就調解看看囉」。