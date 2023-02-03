去台積電反而後悔？ 網友分享：為薪水低聲下氣

台灣晶圓廠台積電是許多上班族夢想進入的公司，網路上也有人分享著進入台積電能獲得豐厚的分紅，不過日前有位女網友表示，她回顧了半年的台積電工作生涯，感嘆職場的勾心鬥角，「這裡真的不是一般人待的」。

一名網友在Dcard發文表示，她在台積電工作了半年，遇到許多大媽級的同事，工作也不遵守規定，各種遲到與早退，對於晚輩態度極差，工作還丟給原PO一人處理，不論做太快或做太慢都會被罵。

此外，同事還會對她拳腳相向，原PO回顧「同事們口氣極差，還會打別人的頭、推擠人、動手動腳，有次我想告訴她們：『可以不要打我頭嗎？』後來覺得講了只會以後被罵更慘」。

文末，她難過表示「我為了這份工作、薪水，一直低聲下氣。每天上班都在想要怎麼防小人，這種就業環境讓我越來越不敢花錢，深怕自己的工作被小人給弄掉了，真的不知道如何跟他們相處」。

文章曝光後，引來網友熱議，有人指出「妳估計是作業員吧，這種作業員大媽不只台積電才有，很多傳產也都有，她們的共同點都是欺善怕惡，因為在公司或家中沒什麼地位，所以只能靠資歷來欺辱菜鳥，基本上遇到這種就只能比她更瘋」、「妳這種就傳統工廠的生態，別想太多」、「直接跟科管局檢舉，保證台積電要處理了」、「頂撞回去或跟主管反應吧，大不了就離職」。