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嘆上班不能用手機簡直「浪費生命」 網贊同：不摸魚對不起自己

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友表示，公司明文規定「上班期間不能碰手機」，讓她覺得自己沒事做的時候根本在「浪費生命」。情境示意圖。圖／Ingimage
一位網友表示，公司明文規定「上班期間不能碰手機」，讓她覺得自己沒事做的時候根本在「浪費生命」。情境示意圖。圖／Ingimage

你能忍受多久不看手機？現代人各個是「手機奴隸」，有些人甚至一分鐘不看手機都無法忍耐，但近日有一位網友分享，自己新換的一份工作，在上班時間完全不能使用手機，讓她苦不堪言，覺得自己沒事做的時候根本在「浪費生命」，貼文一出，引起許多上班族回應，更有人直言「這樣工作做久了思想容易僵化」。

一位網友以「有多少人可以忍受工作不能用手機？」為題在Dcard發文，表示自己最近剛開始一份新工作，工作有點類似行政，主要都坐在辦公室，但電腦打開只能收mail、不能用網路，公司又明文規定「上班期間不能碰手機」，她表示，忙的時候的確沒有那種閒情逸致，但因為自己和主管在同一間辦公室，要做什麼主管都一目了然，和同事也因為年齡的差距聊不太起來，讓原PO苦嘆「沒事做的時候真的不知道要幹嘛」、「我真的覺得我在浪費生命」。

這篇貼文引起一陣討論，不少網友都表示自己不能沒有手機，也有人替原PO打抱不平，紛紛勸她離職，「好可怕，可以換一份工作嗎？我不能接受不能看email以外的東西耶，這樣工作做久了，思想容易僵化，不太好」、「無法忍受…我超過20分鐘沒碰手機就渾身不對勁」、「其實如果是可以站起來忙的工作，不能用手機還好，但是如果是對著電腦什麼事都不能做，那比不能用手機更痛苦」、「我們忙了一天幫公司賺好幾百萬，結果公司發這爛薪水，不滑手機對不起自己」、「休息時間不能用很扯，公司管休息時間員工要幹嘛幹嘛」。

更有許多人幫原PO出招，「背單字」、「聽podcast呢」、「我都會冥想欸給你參考」、「我沒事幹的時候都一直喝水上廁所，補水量大增」、「我都戴黑色藍芽耳機偷聽一些電視劇或是YT的命案介紹影片那些，一部半小時以上，很殺時間」、「我跟你差不多，但我就是練字、寫金剛經什麼的」。

不過也有網友回應「上班本來就不應該做上班以外的事了，尤其用手機」、「小心很多公司其實查得到員工上班時間上什麼網站」，更有人酸原PO「對啊不能用手機又沒事做，換工作吧好無聊喔」。

手機 上班族

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