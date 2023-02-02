公司加薪徵新人 慣老闆一句要他繼續「無年終領低薪」 老員工爆氣開譙

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聯合新聞網／ 綜合報導
上班族示意圖。 圖／pixabay
上班族示意圖。 圖／pixabay

公司為了順利徵才，該不該把待遇提高？近日有公司因開基本公資徵人，導致一直招不到人，決定提高徵才薪資，然而舊員工薪水卻沒有因此提升，詢問公司還得到一句「心寒回應」，讓老員工氣得出口成髒，痛罵被當白痴「有經驗的反而比較低薪？」

原PO 1日晚間在批踢踢爆氣發文，指稱自己公司缺勞工，但只開基本薪資找新人，導致很多人錄取後卻不來上班，最近公司為了改變狀況，決定提高徵才薪資。原PO詢問公司是否「舊人也是比照辦理」，沒想到公司卻一口否認，直言「因為你們一開始就能接受基本工資，所以沒有」，原PO氣炸大罵「當我白痴」！

貼文引起網友熱議，紛紛建議原PO「離職了啦」、「塊陶啊」、「很多家都這樣吧」、「測試你的極限」、「那就離職再應徵進來啊」、「所以就是要跳槽去別間公司當新人阿」、「就跳槽阿，跳槽真的+比較多」、「我公司有人跳槽又回來的比作10年的薪水高」、「良心建議跟公司談加薪，不成再跳」、「不給加薪就跳槽，這麼簡單的事情」。

但也有人表示「因為你們談的時候就那個價錢阿」，原PO也承認「公司也是這樣說」，因此相當無奈，更提到「老闆說法律沒規定一定要給年終」，所以沒有年終可領，更加怨嘆。有些人則稱自己遇到同樣狀況，「我懂，我們公司目前也是，所以我在裡面塞了一堆問題，準備換工作」。

薪資 離職 基本工資

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