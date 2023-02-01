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年後Dcard熱搜詞有哪些？「提離職」超熱門 相關網路聲量飆升

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
Dcard搜尋欄中的熱搜關鍵詞中出現了「提離職」。路透
Dcard搜尋欄中的熱搜關鍵詞中出現了「提離職」。路透

image source: 示意圖／Pexels

文／蔡瓅萱 

剛過完農曆春節假期，在歷經了長長的10天年假後，相信有許多人在重回工崗位後都感到非常不適應，陷入深深的「開工憂鬱」當中。由於年前吃過尾牙、也領完了年終，因此許多人都會選擇在年後離職或是轉職，有趣的是，這樣的現象也反映在社交平臺上，Dcard搜尋欄位中可以看見「提離職」成了熱搜關鍵字之一。

「提離職」、「找工作」成年後Dcard熱搜詞

在昨（30）日Dcard搜尋欄中的熱搜關鍵詞中出現了「提離職」，除此之外還有昨天宣布當爸的「宋仲基」，以及近日因為電影版造成話題的「灌籃高手」等等。至於今（31）日的熱搜詞，則有「找工作」，以及稍早宣布已婚當爸的「胡歌」，另外還有「Iu抄襲」、「Bondee盜刷」等近期熱門話題。

「提離職」、「找工作」在近日成為Dcard熱搜關鍵詞

▲「提離職」、「找工作」在近日成為Dcard熱搜關鍵詞。

image source: 翻攝自Dcard

Dcard為許多人使用的大型社群論壇，這兩日的搜尋欄中陸續出現「提離職」、「找工作」等推薦熱搜關鍵字，從這樣的情形可以推斷出的確有許多人考慮在年後離職、轉職，在Dcard的即時熱門看板推薦裡，「工作板」也一直位居前10名。此外，長假後的開工憂鬱也可能造成搜尋「提離職」的人增加。

「工作板」位於Dcard即時熱門看板前10名

▲「工作板」位於Dcard即時熱門看板前10名。

image source: 翻攝自Dcard

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，「離職」在近一週於網路社群、討論區、部落格的網路聲量總共有6,875筆，並且明顯在年後上升，整體趨勢在開工日（1/30）來到高峰，當日的網路聲量總共有2,077筆。從Dcard的熱搜詞和網路討論趨勢中都可以看出，確實有許多人都考慮在年後離職找新工作，或是因為假期後心情浮躁，導致網路上「離職」的相關話題增加。

「離職」近一週網路聲量趨勢變化

▲「離職」近一週網路聲量趨勢變化。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統


分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年01月24日至2023年01月30日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『離職』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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