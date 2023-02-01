上市上櫃公司開工紅包僅1元 他怨「最悶開工日」 網嘆：比我多

不少公司都會發放開工紅包，讓員工能快速收心回到工作狀態。一名網友表示，朋友的公司是上市上櫃的公司，他難得收到開工紅包，本來滿心期待地打開想看看有多少，沒想到只有1元，令他相當傻眼，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，他的朋友是上市上櫃的公司，難得公司給了開工紅包，他滿心期待地打開，沒想到裡面是一張紅色的紙卡，寫著「福兔滿盈」，上面則是貼了一枚1元硬幣，令他不禁相當傻眼，原po看了也認為很瞎直呼，「最悶的開工日，開工紅包只有1塊錢…」，吸引不少網友討論。

不少網友紛紛表示，連開工紅包都沒拿到，「比我多」、「我前公司也是上市公司，根本沒有什麼開工紅包」、「我們連一元都沒有，有一元勝過很多人了」、「什麼是開工紅包？ 我們連個紅包袋都沒有」、「現在公司待快十年，開工紅包連個鬼影都沒看過」、「我們1200，年終沒一個月」、「忠誠大考驗，一元復始，萬般忍耐」。

有網友則認為，公司只給1元沒有誠意，「這感覺比沒拿還差」、「殺傷力很低，羞辱性極強」、「股東都分完了」、「先前有次跟著老公去開工拜拜，連我都有一千紅包，你這也太…」、「我小女兒幼兒園給的紅包都還有10元耶」、「公司若沒有心不如不要給，這種東西自己去宮廟排隊拿或外面買都有好嗎？」、「真的摳」。

不過，有網友則表示，有拿到開工紅包已經不錯了，「新的開始，1元復始萬象更新」、「錢母耶，真羨慕」、「開工也是象徵性」、「不一定要給開工紅包啊！上市上櫃有多少員工啊！200元，你會嫌少。1000元公司嫌發太多⋯」、「年終一年，開工一元也心甘情願」、「開工紅包不是應該的⋯」、「一塊錢不錯了，要惜福」、「誰說開工一定要給？公司符合規定就好啊難道有規定開工一定要給紅包？？」。