聯合報系為充實人才，旗下各事業單位啟動聯合招募，釋出超過百名職缺。報名時間即將在二月六日截止。有意報名者，請盡快上網登錄（請掃描下方QR Code）。

聯合報系是以新聞媒體為核心的媒體科技集團，同時發展文創、娛樂、健康、教育、行旅、會展、出版等多元事業。此次徵才有百分之七十六的職務屬數位性質，歡迎加入我們，參與轉型工程，共創未來，並實踐聯合報系「努力讓台灣更好」的願景。

此次人才聯合招募，共五大類別。

一、新聞編採，徵才卅四名。新聞編採是聯合報系的媒體靈魂，聯合報、經濟日報、世界日報與聯合新聞網，聯合報系兼具影響力與擴散力，「監督有權力的人，關懷有需要的人」是聯合報系編採團隊核心精神，希望為台灣帶來正向改變。

二、資訊技術，徵才卅四名。從報紙到數位，聯合報資訊技術團隊統整長達七十二年的報紙數位資料，每天處理二千五百則新聞，內容與會員大數據分析都需要強大的資訊技術團隊。

三、行銷企畫，徵才五十名。聯合報系擁有六五○萬名註冊會員，在此基礎上不斷開發新品牌，從五百輯到噓新聞，從元氣網到「有行旅」，從太陽劇團到吉卜力展，都是聯合報系行銷企畫團隊推廣的創新產品或服務。

四、業務開發，徵才四十九名。在新聞媒體基礎上，聯合報系也擁有堅實的業務團隊，客戶涵蓋百工百業，以提供一站式、客製化服務為目標。在集團強大的多媒體載具與敘事支持下，聯合報系業務拓展具有無限的想像與發揮空間。

五、行政及其他，徵才十七名。精銳的部隊需仰賴優秀的後勤支援，聯合報系行政相關部門，此次招募人才類型包含機電、財務、安衛、營繕、印務等多個領域。

有意報名本次聯合招募者，可同時應徵同類所有職缺。通過書審者，將接受一次性跨部門線上面試；若只應徵特定職務，也可針對個別職缺投遞履歷。詳細訊息請掃描QR Code。