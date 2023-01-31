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文組妹畢業7年難破百萬年薪 感傷文讓全網炸鍋「激推3出路」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為勞工示意圖，圖中人物與新聞事件無關。報系資料照／記者林伯東攝影
圖為勞工示意圖，圖中人物與新聞事件無關。報系資料照／記者林伯東攝影

台灣科技業揚名國際，科技業的待遇更是勝過不少行業，羨煞不少文組出身的人，一名文組妹就坦言畢業7年至今距離年薪百萬還有一段距離，除非選擇去做業務性質的工作，「否則年薪百萬真的好遠」，貼文一出引起廣大網友熱議。

這名女網友透過Dcard發文分享，她本身是傳播科系出身，踏入社會至今已7年，回憶當初新聞喊年輕人薪資只有22K，她幸運找到一份餐飲行銷專員、26K的工作，待了快3年領到34K，加上年終大約42萬，後來工作壓力大又跳槽到飯店產業，薪水降到32K、年薪約44萬。

歷經幾番波折，她赴日打工度假再返台找工作，目前起薪有60K，但公司不發三節獎金和年終，等於實拿72萬年薪。反觀原PO同為文組出身的哥哥，他踏入銷售業、努力拚業績獎金，畢業沒多久就達成年薪百萬，目前年薪是170萬，這讓她相當羨慕，「薪水高了以後，生活品質真的也會大幅上升，感覺文組如果不走業務的路線，好像真的距離年薪百萬好遠好遠」。

文組妹這段有感而發的文章在網上引發熱議，不少人認為原PO不該羨慕做業務的哥哥，「業務有不安定性，心理壓力其實也不小，每天一直被數字追趕，這條路也不是人人都撐得了」、「不過業務薪資不固定吧？碰到大戶賺很多，可能之後又沒客戶了」、「財金算文組嗎？年薪離200萬不遠喔」、「念理工科也不一定能年薪百萬，要念對科系才行...」、「當科技業PM蠻容易破百的吧」、「跟畢業科系無關，跟大學時混的程度有關」。

也有過來人建議她可以另闢出路，包含接案、經營副業和考國營等，「可以運用自己文組的優勢接一些案子呀～我自己年薪也差不多55萬而已，但我會額外接案子或是投資，年薪可以到75萬以上，加油！方法很多的～」、「文組真的要經營副業啦！我本業年薪大概也才80萬，但各種副業加一加已經快跟年薪差不多了，而且副業如果在興趣上，做起來也不會痛苦」、「考國營啊！我目前在某國營花了7年爬到5職等，剩下年功沒滿，每個月工時200上下（待命性質），加班費加上去後每個月8萬，年終還有4.4個月，年薪穩定120萬，不出意外這個薪資會想要領到65歲退休」。

Dcard 文組 薪資 科系 加班費

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