兒幫中年失業父問「二度就業什麼工作適合？」 網狂推2職業

如果家中的經濟支柱突然失業，那會造成一個家庭的財務困難，日前一名網友難過表示，他的爸爸突然失去工作，也沒有其他能力能另尋他職，而且二度就業較難找工作，讓他擔心提問「有什麼職業適合二度就業的男性？」對此，網友推薦「保全、賣場人員」很適合。

一名網友在Dcard指出，他的爸爸失業了，且因為父親沒有其他專業能力，讓他很難找下一份工作，而且二度就業比較難尋覓理想工作，因此他替爸爸問「有什麼職業適合二度就業的男性？」

對此，廣大網友通通推「保全」，指出「保全真的不錯，因為年紀大了，多接觸一些人蠻不錯，而且薪資又穩定，做的事雖然沒有變化，但也不是完全一成不變」，還有不少人推薦「賣場員工」，分享「我爸爸也是4年前中年失業，後來去應徵賣場員工，現在當到店長了」、「賣場很缺人，有心認真工作的話，只要面試就會上」。

還有人指出「試試看來監獄當約僱管理員」，引發不少人對這工作的好奇與討論。也有人建議「產線~覺得蠻適合的，賺的不多門檻也低」、「開Uber」、「外送」、「超商、蝦皮店到店、加油站、保全」。

網友也提醒「記得領失業補助，超過45歲失業的話就可以領9個月補助，配合媒合與安心上工的政策，其他就業人員也會幫你找機構來二度就業」。