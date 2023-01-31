自由業可年收破百萬！ 神人分享：邊接案邊出國玩樂

接案工作的工時自由，工作內容又可以自己決定，是部分社會新鮮人職場選擇的方向。不過日前有位接案繪畫的網友表示，他以前覺得自己可以畫圖維生，一張圖可以賺1000元，以為自己很厲害，但沒想到畢業後才發現，同學靠接案達到百萬年薪，讓他疑惑「要怎麼接案才能達到年薪百萬？」

一名網友在Dcard發文表示，他以前從學校畢業不到一年，因為喜歡繪畫，剛好又買了一台平板，所以開啟了他的接案生涯。原本在大學時期，身旁的朋友都在餐飲業打工，讓他覺得自己可以帶平板邊上課邊賺錢，感到十分滿意，雖然一張圖最多就得到800元至1000元，但多少能養活自己。

不過畢業以後，他從社群平台看到許多同學到大公司就業，有尾牙抽獎也有年終獎金，還有同學當業務並斜槓接案，而且「年薪竟達到百萬」，讓原PO心生羨慕並表示「經過過年後，開始對當初畢業時的堅持有些退縮」，最後他拋問「真的有人接案可以達到年薪百萬嗎？」

對此，網友回應「你看起來也沒有很努力，只會畫畫也沒在進步，我身邊也有朋友接案接到薪水很厲害」、「我就接案接到成立公司，現在年收300萬」、「我自開甜點店，月薪12萬至15萬」、「我認識個人做接案的，是一件3500元左右，淡旺季平均每月80件」、「我也是接案，平均一個案子可以賺6萬至11萬，每個月淨賺5萬至9萬」、「我的職業是動態攝影師，接案年薪約80萬，以後或許可以達到百萬」、「看你接什麼案子，一張圖當然賺不了多少錢，到百萬年薪你是要畫幾張？如果你接的案子是剪輯修影片、拍影片、拍商品照形象照、LOGO品牌、名片設計等等，甚至可以寫程式的，價碼就都不低。我認識的是邊接案邊飛去國外跟另一伴遊山玩水。爽工作不是沒有，看你怎麼爬上去囉」。