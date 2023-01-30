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開工了！上班族第一天最想對老闆說的一句話出爐

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
迎接新春開工第一天，不少員工一見到老闆時，最想對他說的話，就屬這一句「可以幫我調薪了嗎？」圖／本報資料照
迎接新春開工第一天，不少員工一見到老闆時，最想對他說的話，就屬這一句「可以幫我調薪了嗎？」圖／本報資料照

迎接兔年正式開工的第一天，yes123求職網「兔年新春開工調查」，在可複選狀況下，迎接新春開工第一天，一見到「老闆」時，員工最想對他(她)說的話，排名首位的(72.8%)就屬這一句：「可以幫我調薪了嗎？」

其次為「感謝您的照顧，但是我想準備走人了！」(42.2%)，或是「太小氣了，年終分紅太少了！」(36.1%)。此外，也有三成二(31.6%)想表達「看到我的工作表現，可以幫我升官嗎？」或是23.6%希望「下班後，請不要再傳簡訊給我！」

既然「薪水變多」是大多數上班族的心聲，yes123求職網的調查發現，平均希望在「農曆兔年」，公司能替自己調薪6.8%；甚至有27.7%期望，幅度在「一成(含)以上」。

兔年開工之後，自認「跳槽」新公司或「續留」原公司的機率上：有57.1%自認「跳槽機率大於續留機率」；也有36.1%自認「跳槽與續留機率各半」；以及6.8%自認「續留機率大於跳槽機率」。

因此自認續留機率「沒有」大於跳槽機率的，合計共有93.2%，比例略高於去年的91.9%；這當中「已經開始」投履歷找工作的，又合計占了76.1%，而且分成：53%屬於「尚未準備提辭呈」；23.1%屬於「準備提辭呈」。

綜觀前述調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌認為，由於長期不滿「凍薪苦撐」、「低薪窮忙」窘境，加上擔心通膨壓力，生活開銷變大，即使大環境處於全面性「邊境解封」時代，企業營運開始「觸底反彈」，勞工們要求加薪的聲浪，或者跳槽爭取待遇的企圖心，並不會因此減弱。

楊宗斌進一步指出，資方勢必要正視「盈餘與員工分享」的問題，不能總是要求同仁「共體時艱」，未來景氣與業績若回溫，少不了要跟著調薪和增加福利，藉此提高員工忠誠度，減少人才流失。

兔年 求職

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