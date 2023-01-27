長期無薪加班只領29K！公司年末評語卻給1句話 她心涼傻眼了

每個人對於工作的理想條件都不同，有些人希望是從事自己有興趣的領域，也有人單純嚮往高薪的薪資待遇。日前一名女網友在網路上發文，提到公司把「不是領多少錢，就做多少事」，這句話當成年末評語回饋，讓她感到萬分不解，而內幕曝光後也掀起討論，不少過來人都建議趕緊換工作。

日前一名女網友在Dcard上以「資方：不是給你多少錢就做多少事」為題發文，她透露標題這句話就是年終考核拿到的評語回饋，當下不僅感到心涼，甚至還有許多困惑處。原PO提到自己是國立地方科大畢業，隨後就投入這間公司從事行銷企劃，上班從來沒有遲到過，下班也沒辦法準時走，平均每天都要無薪加班一小時左右。

原PO表示偶爾報加班還會被「關心」，再加上其他人也沒有報加班，所以自己只能摸摸鼻子算了。除此之外，原PO坦言公司人力長期招不滿，因此裡面的員工都相當資深了，每天都自願留很晚，超過表定時間一小時以上。和老員工相比之下，主管認為原PO很偷懶，每天只在乎下班，而不是把重點放在工作。

針對公司給的年末評語回饋，「不是領多少錢，就做多少事」，原PO直言自己很受傷，「不然我該怎麼辦？我領不到三萬，要做到什麼程度才可以？」原PO談到當初覺得公司在全台有很多家連鎖分店，規模大一點的地方企業也應該比較穩定，結果進去之後才知道內部是流動率很高的公司。

就連薪資待遇都很低，原PO提到一位需要負責幾百位員工薪水的人資，起薪居然不足28K，而自己試用期也只有26K，過了之後變成29K，「年末評語要勉勵我『不是拿多少錢做多少事』，所以沒有調薪，還被數落成不認真的員工，假日要回覆工作訊息、下班要送工作上的東西，甚至是去領活動用品，沒有一天準時下班過，我都當學習，結果換來的卻是等下班的懶員工形象」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「本來就是拿多少錢做多少事，不然請妳主管薪水也拿28K啊，是去上班不是去做公益」、「簡單說就是公司爛，所以流動率高，有本錢的人都會走，剩下來就是沒能力只能奴的人」、「資方敢這樣講話，妳的職位一定是超級免洗那種」、「笑爛，低薪主管為難低薪員工」、「從頭到尾，就是領多少錢做多少事，餐點399、599、799，不可能399吃的菜跟599、799一樣」。

也有網友提供建議，「調薪要調多少滿意？不用走心啦，三升不如一跳，累積了足夠的經驗就出去，不要當那些走不掉的廢物老人」、「要是我的話，我不會馬上換，我會每天6點準時下班，再慢慢找工作，然後帶支錄音筆以備不時之需，不要隨便慣著資方」、「可以去勞動局申請勞動檢查，如果妳要離職的話」、「同事在同溫層，自然覺得妳這個正常人很異常，跳脫後才會知道那些人生病了，趕緊找一個健康的職場」。

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