他進台積電從生產管理人員變講師！好工作可能在眼前 如何內轉夢幻職缺？

摘要 1.只要是內心真心渴望的工作，就勇往直前去嘗試。就算失敗，也一定會在過程中有收穫。 2.不努力永遠沒機會，努力過了，至少自己不會遺憾。就算未來沒有這個職缺。但未來還可能有其他的機會。 3.想要爭取夢想的工作，除了抱持熱情外，千萬不要忘記，工作所需的專業也非常重要。

不久前，我跟學生們吃飯，邊吃邊聊工作。我對其中一位學生說，這半年期間看到他成長很多、替他感到開心。原因是，他在去年年中轉換工作跑道，進入一家新的公司。由於他的工作需要做很多跨部門的溝通與協調，也要做簡報跟高階主管說明，上頭更希望能在半年內看到一定的成效。這份工作的職務內容，都不是他之前學過的，必須從零開始學起；但他最後做得非常好，也獲得主管肯定與稱讚。因此當你投入許多心血，其實大家是看得到你的成長。

這件事情也讓我想起當年在台積電一段奮鬥的小故事。

長期追蹤我文章的朋友，你應該還記得，當年我在台積電工作的一開始，是負責生產管理。一年多後，我開始想換別的部門，學習新的工作技能與專業。在公司的內部網站中，可以看當下有哪些職缺。我鎖定一個品質管理中央單位、負責持續改善（Continual Improvement Team, CIT）的職務，主要工作是辦理優化公司的持續改善活動，並擔任內部講師，讓我非常嚮往這份工作。

追蹤一段時間，我發現這個職缺一直都沒缺人，心中難免有些沮喪，但仍是專注在當時的工作。就在我進入台積電第三年左右，終於等到這個職位開缺。我跟持續改善部門的主管約好時間，利用去別的廠區開會的空檔，與他進行面談。

其實當時的我只是嚮往這個職位的內容，但到底有沒有能力勝任，其實自己也不清楚。抱著只要主管肯用我，我會盡心盡力去學習跟奉獻的心態。結果我沒有把握住這次內部轉職的機會，該主管覺得我現在從事的工作內容，對這份職位的工作內容沒有幫助。

天啊！當下我超級沮喪，等了這個職缺2年左右，結果有機會時我卻沒有好好的把握⋯⋯。

如果你是我，你會堅持爭取這個職缺的念頭嗎？還是繼續在原單位努力，心裡想著，「沒有緣分，沒上就算了吧。」我相信大部分人會選後者。過了2星期，等心情平靜後，我重新審思這個職缺的工作內容，就如同主管點出的問題，我對工作內容確實很陌生。我只是抱著很想進去學習的熱情，但主管實際要的是即戰力，一上任就能執行職務內容。

來，我在網路上找尋類似的培訓課程跟證照。新的問題來了，平常上班已經那麼忙了，週末時間還要上課，持續半年的假日幾乎都花在進修。當時我所屬的生產管理單位，假日還要值班，我們部門人數只有4位，所以每個月，我都會輪到一個週末去公司值班。

如果我假日都要安排上課，我就必須跟同仁交換值班的日期，或是請同事協助我值班，這讓我陷入掙扎。而且根本無法確定未來還有沒有這個職缺。我相信許多人聽到這裡，應該就會放棄了。放棄很容易，就算選擇堅持，也不一定能等到夢想成真。不如算了，別讓自己過得太辛苦。

對當時的我來說，確實是個很不容易的決定，後來我還是決定花半年時間在假日進修。現在回想起當時的決定，對我來說非常重要。

當時的考量有以下3點：

1.如果未來這個職缺再釋出，我會有更高的成功率，否則我若是沒準備好，永遠爭取不到這個機會。

2.當作一種學習投資，也許未來還可以應用在其他工作職位。

3.認識一些朋友擴展一些視野，也許未來有更多合作的可能性。

也許是個賭注，但其實自己也沒有損失什麼，頂多就是培訓費用跟休息的時間而已。我後來就花了7個月的假日，拿到這張證照。之後又過了快一年，距離上一次面試時隔一年半左右，我看到這個職缺又在公司的內部網站出現。

看到職缺釋出的那天，我開心的不得了。當時就在想，難道這次機會是上帝要給我的嗎？後來去面試的時候，專業證照就幫我大大的加分，很順利錄取了這個職位。

我的努力總算沒有白費，正式上任後，這4年來先後擔任台積電問題分析與解決的內部講師、改善工具的內部講師、創新思考與突破的內部講師，優化負責業務與擔任公司內部持續改善競賽的評審等經歷，這對我日後的顧問講師夢想有大大助益。

想轉職，但沒經驗、專業能力，怎麼辦？

我的這一段故事，我想彙整4點的啟發，整理給也曾在夢想路上，單憑熱誠與熱情而挑戰失敗的年輕人，鼓勵各位可以這麼做：

1.不要妄自菲薄

只要是內心真心渴望想要的工作，就勇往直前去嘗試！就算失敗，也一定會在過程中有收穫。在第一次挑戰失敗之後，藉由主管的提問，讓自己更瞭解這個職位需要的能力及特質，為準備的方向做參考。

2.有勇氣跳出自己的舒適圈

像是我原本在生產管理部門工作，但我跳到自己純粹有興趣的職位，很多工作技能都要重來，但重點還是我有熱愛，並且想要嘗試。

3.遠近視野思維的轉換

不努力永遠沒機會，努力過了，至少自己不會遺憾。當我利用假日進修專業證照的時候，其實根本不知道未來還有沒有這個職缺。但我相信這次努力是有必要的，因為未來還有其他的機會時，我已經先準備好了。想要成功，就要跟自己過意不去。

4.熱情跟專業並進

想要爭取夢想的工作，除了抱持熱情外，千萬不要忘記，工作所需的專業也非常重要。空有熱情沒有專業，你會相當辛苦，只有專業沒有熱情，工作無法持久。

《思維的製程：台積電教我的思維進階法，練成全局經營腦和先進工作術》

作者：彭建文

出版社：商業周刊

出版日期：2023/01/05

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