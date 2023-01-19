他第一份工作待一年「年終5.5個月」 傳產哥嗨翻：很敢給
農曆春節將至，不少企業陸續發放年終獎金慰勞員工一年的辛勞。一名網友在傳產公司工作，目前已入職一年半，今年終於拿到完整的年薪，且年終大約是5.5個月，雖然獎金很敢給，但工作量也沒在客氣，於是好奇，「各位的年終大約是多少呢？」，引起不少網友熱烈討論。
一名網友在Dcard「工作板」發文，他在傳產公司工作，2021年中入職時，沒領到完整的年終，今年終於領到完整的年終獎金，未稅前以底薪來說差不多有5.5個月，「以傳產來說應該算頂的吧？」，這是他第一份工作，月均加班60小時以上，最操的時侯將近120小時，「只能說獎金很敢給，工作量也沒在客氣」，於是想問問網友們的年中大概都多少，引起網友熱烈討論。
網友紛紛表示，「笑死，看完覺得自己真可憐」、「奇怪了，板上的傳產怎麼跟我的傳產差距有點大…我根本難民級別啊」、「傳產只領兩個月，加起來還不到十萬的我好想撞牆」、「一樣是傳產怎麼差這麼多，只有28k」、「跟我待的傳產不一樣，我們老闆很摳」。
有不少網友分享自己的年終，「我也是傳產，鋼鋼子公司，每年年終+績效平均7-8個月，所以應該還不算頂」、「南部傳產，不加班，底薪8個月+4.2萬」、「傳產，不加班，年終21w（含稅），以底薪算大概6.5個月，但本薪是底薪的1.5倍…」、「傳產，年終：本薪4個月約莫16萬，平時加班只能換補休」。
有網友則認為，「我月均工時才100小時左右。年終10萬…你月均超過250（小時）…我不知道你怎麼撐過去的，我這個人是不能生活只有工作」、「還可以。我也是傳產，跟你領差不多數字」、「用全薪來算才能說頂吧？」。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言