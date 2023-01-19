他第一份工作待一年「年終5.5個月」 傳產哥嗨翻：很敢給

農曆春節將至，不少企業陸續發放年終獎金慰勞員工一年的辛勞。一名網友在傳產公司工作，目前已入職一年半，今年終於拿到完整的年薪，且年終大約是5.5個月，雖然獎金很敢給，但工作量也沒在客氣，於是好奇，「各位的年終大約是多少呢？」，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在Dcard「工作板」發文，他在傳產公司工作，2021年中入職時，沒領到完整的年終，今年終於領到完整的年終獎金，未稅前以底薪來說差不多有5.5個月，「以傳產來說應該算頂的吧？」，這是他第一份工作，月均加班60小時以上，最操的時侯將近120小時，「只能說獎金很敢給，工作量也沒在客氣」，於是想問問網友們的年中大概都多少，引起網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「笑死，看完覺得自己真可憐」、「奇怪了，板上的傳產怎麼跟我的傳產差距有點大…我根本難民級別啊」、「傳產只領兩個月，加起來還不到十萬的我好想撞牆」、「一樣是傳產怎麼差這麼多，只有28k」、「跟我待的傳產不一樣，我們老闆很摳」。

有不少網友分享自己的年終，「我也是傳產，鋼鋼子公司，每年年終+績效平均7-8個月，所以應該還不算頂」、「南部傳產，不加班，底薪8個月+4.2萬」、「傳產，不加班，年終21w（含稅），以底薪算大概6.5個月，但本薪是底薪的1.5倍…」、「傳產，年終：本薪4個月約莫16萬，平時加班只能換補休」。

有網友則認為，「我月均工時才100小時左右。年終10萬…你月均超過250（小時）…我不知道你怎麼撐過去的，我這個人是不能生活只有工作」、「還可以。我也是傳產，跟你領差不多數字」、「用全薪來算才能說頂吧？」。

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