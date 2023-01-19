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他年資未滿2年嗨領210萬年終 網猜竹科「帝王蟹」大手筆
年關將近，許多公司的年終獎金紛紛出爐，而近年來貨運、科技和金融業等行業的年終都因出手相當大方而成為焦點，一名網友就分享自己年資僅1.8年，但仍領到210萬的驚人年終，讓許多網友相當羨慕。
一名網友在Dcard科技業版貼出自己的年終開獎，表示自己在公司資歷4年，這次拿到約100萬的年終，比起去年有1.1倍的成長，雖然金額上比10月的分紅低，但「覺得還行」。
其他網友則紛紛貼出自己的年終，其中一名網友表示自己1.8年拿到210萬，也有網友表示自己2.3年領到210萬，就連他自己看到數字也表示「有嚇到」，也有人是2.5年拿到250萬，使得許多網友羨慕不已。
網友紛紛對此表示「好扯的數字」、「一次的分紅就比底薪高⋯⋯」、「已羨慕」、「隔壁棚哭暈在廁所」、「新人蟹剛進來，難怪今天辦公室有點騷動感覺」、「帝王蟹部門吧」、「超香，不愧是帝王蟹」，猜測是網通晶片大廠瑞昱的百萬分紅獎金。
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