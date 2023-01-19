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公司講好1個月年終！她見帳戶「羞辱人金額」心寒：那麼敢給

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友表示公司講好發一個月年終，實際上只拿到三千元。 圖／ingimage
女網友表示公司講好發一個月年終，實際上只拿到三千元。 圖／ingimage

今天是上班族的假期前最後一天上班日，即將迎接農曆春節，不少人已經拿到豐厚的年終獎金，相當開心。但近日有一名女網友分享，本來與公司協議今年年終可以拿到1個月，結果看到匯款紀錄的「超寒酸金額」，讓她整個心寒。

一名女網友在Dcard以「超棒的年終」發文，她表示這次第一次工作所遇到的年終獎金，這份工作已經做了快2年，今年和公司協議好年終會給1個月，結果看到匯款紀錄，裡面只有進來3000元，心寒表示「那麼敢給」，她也透露去年還有發12000元。

看到只有3000入帳，女網友也直呼「真敢給」。 圖／dcard
看到只有3000入帳，女網友也直呼「真敢給」。 圖／dcard

不少網友看到也表示，「該離職了吧，3000也太看不起人」、「跟我一起加入台積吧！ 我明天公司剛報到，還有春節獎金3000塊！選擇很重要」、「我以為我的6000塊是最少的了，看了幾篇年終文發現我根本比爾蓋茲」。

但也有人認為，「合約有註明就能去要求呀」、「我年終600元，已上班7年了」、「有已經很好了，我都沒有還在尾牙前被資遣」、「如果合約時有寫那應該算老闆違約？」、「我無法幫你預言，委屈求全有沒有用」。

年終獎金

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