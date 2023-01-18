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工程師領到年終一看氣炸 僅30k獎金讓他直呼：不想上班了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名工程師抱怨自己的年終獎金只有3萬元，多數人建議他「換工作」。示意圖／聯合報系資料照片
一名工程師抱怨自己的年終獎金只有3萬元，多數人建議他「換工作」。示意圖／聯合報系資料照片

年節將至，許多公司早已發放年終獎金，並且用尾牙款待員工一年的辛勞，但日前有網友抱怨，他在台中擔任工程師，領到年終一看才發現「只有3萬初」，讓他直呼「年終太低，沒有心情上班」。

一名網友在PTT發文表示，他在台中擔任工程師，平時又要開發程式，又要學習新工具，做的內容也很難寫進履歷，沒辦法讓自己經驗看起來更豐富，而且領到的年終獎金還「只有1個月，大約3萬多元」，讓他直呼「突然沒心情工作了」，並問網友「我是不是該準時下班，多讀一點書來準備換工作？有沒有年終太低，沒心情上班的八卦？」

對此，許多人勸他趕快離職，直言「3萬你乾脆去大學當研究助理」、「去台積電當設備工程師啊，現在很缺人」、「3萬好少，考公職吧」、「我上次看到工業區的便利商店員工，大夜班就已經4萬起了」、「寫程式還只有3萬多，趕快跑吧」、「這薪水不如去飲料店，工作輕鬆錢又比較多」、「工程師月薪只有3萬？我當初新人年資0年，領的年終都比你多」、「勸你北漂找工作，作業員都比你多」、「這薪水是工程師助理吧，乾脆去中油」、「寫程式可以去銀行啊，台中的銀行薪水是4萬2千元，而且年薪16個月」、「我作業員月薪都8萬多了，比去年少的話，我也不想上班」。

薪水 年終獎金 PTT

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