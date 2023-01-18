年前上班嗨翻天！老闆多給1人50k紅包 她感動喊：還有年終

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自家老闆除了發放年終獎金外，還發了5萬元紅包給他們。圖擷自Dcard
一名網友分享，自家老闆除了發放年終獎金外，還發了5萬元紅包給他們。圖擷自Dcard

農曆春節將至，很多公司已經舉辦尾牙，並發放年終獎金，要讓員工開心過個好年。日前一名網友分享，他們公司剛辦完三天兩夜的員工旅遊與尾牙，原以為玩完要面對堆積如山的工作，殊不知進辦公室後「每人都有一包紅包」，打開來一看竟是一疊千元鈔票。

一名網友在Dcard分享，他們公司剛去完三天兩夜的員工旅遊與尾牙，雖然疫情還沒很穩定，所以不能大家一起出國同遊，但這次公司的員工旅遊辦的很成功，也不是固定的旅行社行程，還可以報名飯店內的香草SPA，讓他們心情超好，加上尾牙活動很有趣，人人都有獎，保底獎金也有幾千元。

不過，原PO表示「原本已經做好心理準備，回來要面對堆積如山的工作，也不能夠抱怨，要一路扛到過年了，殊不知一進辦公室後，每個人都有一個紅包，大家紛紛說紅包袋很可愛，結果打開紅包袋時，一片靜默」。

她指出，雖然沒有問到每一位員工，但他們這組的紅包「每個人都是5萬現金，厚厚一疊的千元鈔票塞滿紅包袋」。老闆告訴他們「雖然我們不是海運，但除了該給的年終獎金匯到戶頭之外，也想說給每個人包大紅包，拿到心裡會比較踏實」。

原PO感動表示「結果回來上班第一天，原本厭世的大家，聲音都爽朗了起來，終於不用再羨慕好老闆都是別人的」。

對此，網友們也大讚「好幸福，恭喜原PO，可以過個好年了」、「整包現金視覺上的爽度完勝轉帳欸，但下班要趕快去存起來」、「超大包紅包，好爽喔」、「別人的老闆總是不會讓我失望」、「好羨慕，我今年有沒有年終都不知道。因為疫情的關係，服務業真的都好慘」。

紅包 尾牙 Dcard

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