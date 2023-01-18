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她請育嬰假嘆公司「沒給年終」 網吐嘈：1原因本來就不用給

聯合新聞網／ 綜合報導
一名目前留職停薪的上班族指出，自己以為「留職等於在職」，但卻錯失了今年的年終獎金。 示意圖／聯合報系資料照片
一名目前留職停薪的上班族指出，自己以為「留職等於在職」，但卻錯失了今年的年終獎金。 示意圖／聯合報系資料照片

現在春節將近，許多人都拿到豐厚的年終獎金，準備要在年假期間採買商品，慰勞自己一年的辛苦。但日前有位女性上班族指出，她目前跟公司請育嬰假，留職停薪中，卻因此沒拿到年終獎金，讓她十分失望，不過網友反吐嘈「留職不算在職，所以本來就沒年終」。

一名網友在Dcard發文表示，她目前跟公司申請育嬰假，因此沒有領到年終，但是她翻查了勞動契約，發現「當年度12/1仍在職者為限（按實際到職月份依在職月數按比例計支）」，因此她寫信詢問人資，想了解為何自己一毛錢都沒收到。

原PO表示，人資提出的回覆說明有提及「仍在職者為限」，讓她失望喊「是我太理所當然認為留職等於在職嗎？」她指出，我的職務代理有依照比例領到年終獎金，但我在去年度工作時間比職代還長，卻沒有年終獎金。

她抱怨，「人資在面試職代時就告訴對方會有年終，但在我請半年育嬰假時，卻沒有善意提醒我關於年終的相關問題，站在資方立場也許沒必要這麼做，但我在休假前，還看了育嬰留職與年終的一些條文，天真的以為我會有年終，所以也沒有特地詢問公司」，最後她感嘆「沒想到我在勞動部底下的人力承攬公司，居然也會遇到這種問題，希望有經驗的朋友可以給我建議」。

對此，不少職場前輩吐嘈「留停還奢望有年終？那其他繼續拼死拼活的員工是在做身體健康的？還想要資方善意提醒？都當媽媽了，可以成熟一點嗎？」、「留職等於『人不在這個位置上，但保留位置方便你回來』，所以確實不算在職，如果是12月1日當天正在留停，那的確沒有符合公司條件」、「你是在留停，沒有年終很正常啊，一般公司都會規定發放當下須在職！」、「留停本來就不等於在職，不太了解原PO為何會理所當然的理解成在職？另外，育嬰留停是個人規劃，請不要很理所當然的認為人資應該要善意的提醒你」。

育嬰假 年終獎金 Dcard

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