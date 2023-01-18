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工程師自願過年前提離職！董事長下秒吐一句話 年終獎金全飛

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO的年終獎金全沒了。 示意圖／聯合報系資料照片
原PO的年終獎金全沒了。 示意圖／聯合報系資料照片

農曆春節即將到來，許多上班族最期待的就是年終獎金，甚至會為了這筆錢忍到年後才離職。不過，日前一名工程師在網路上發文，透露自己不好意思多賺春節9天的薪資，於是決定把離職日期壓在過年前一天，沒想到卻導致年終獎金全沒了，貼文曝光後也掀起討論。

日前一名工程師在Dcard上以「第一次領到0個月年終，心情只有鬱悶」為題發文，他提到自己自願把離職日期壓在農曆過年前一天，就是因為不好意思多賺公司春節那9天的薪資，結果董事長一句話說不給年終就是不給，考績也直接不打了，「連最低評等都沒有，好像否定我去年一整年的努力一樣」。

原PO表示公司去年訂單爆量，大型機台設備出了10幾台，也聽說最後有盈餘，結果公司卻不發給他年終獎金，連主管也很無奈，只能另外包個小紅包給他，「失望歸失望，日子還是要過，過年不能包大包的給家人了，抱歉…」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「所以才說要領完年終才能提離職，不然工作一整年了，還沒領到年終，真的好虧」、「老闆發年終的想法並非看到你今年有多努力，而是期待明年繼續為他賣肝賣腎」、「年輕人太容易相信別人了，這樣去大公司無法生存」、「是你太單純了，這個世界是殘酷的，更何況你要走了，還何必留什麼情面」、「什麼都能信，就只有老闆的話不行，以後記得領完年終再提離職」。

也有網友分享類似經驗，「我今年1月11日進公司，打算放完這9天，1月30日提離職，不用對老闆客氣，我要拿到這9天春節的錢」、「沒年終+1，工作都被分到最爛的，做最辛苦的打雜事，考績被打部門最低，只因為我不是能設計關鍵元件的工程師，被當免洗筷用」、「我就是領到年終隔天提離職，不要對別人善良，管好自己最重要，拿到該拿的算好日期壓當天離職，最後幾天還要把特休請完」。

離職 春節 Dcard 考績

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