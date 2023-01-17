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公司推「優退」方案勸人自願離職 網分享：科技業早就用這招

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現科技業有「人才活化專案」，等於是勸資深員工自願離職。圖片來源／ingimage
一名網友發現科技業有「人才活化專案」，等於是勸資深員工自願離職。圖片來源／ingimage

年資長的上班族最怕「中年失業」，只要一被裁員可能會讓家庭經濟跌落谷底，日前一名網友表示，他看到科技公司啟動「人才活化專案」，只要年齡加上年資大於65年至70年，就可以向公司申請自願離職，但他擔心「這舉動不是會讓上班族的金流突然沒了？」

一名網友在PTT發文表示，前幾天他看到有兩間科技公司啟動「人才活化專案」，只要「年齡加上年資」大於65至70年，就可以向公司申請自願離職，讓人生規劃更具有彈性。他假設一位上班族25歲入職，服務25年，就是50歲了，只要加上年資25年，就已經超過70年了，等於50歲就可以「自願離職」，讓他驚呼「這年紀不知道賺飽了沒？孩子大學畢業了沒？是否還要支應孩子國外求學費用？好可怕，這舉動讓人的金流突然就沒了！」

對此，有網友表示「這種方式一直存在啊，公司內部叫『優退』，只是之前都是針對高階主管處理，因為他們薪水高、分紅多，一旦達標又沒做出什麼績效，很快就有人資會約談；景氣不好的時候，就往一般員工實施而已」、「好可憐，被強迫退休離職」、「科技產業一直都有，但大部分工程師升不上主管職早就先離職了，就是自己走或者公司趕你走，除非是台積電或聯發科這種一直賺錢的公司，才不會被趕走」。

還有網友分享，「的確有很多人是領了勞退轉往其他公司繼續工作，去年我們部門就走了兩個人，還是自己提離職的，因為他們績效一直不好，領不到什麼獎金跟分紅，剛好年資到了，小孩也大學畢業要出來工作，他們自身又有其他公司招手，算一算退了還比較划算，就選擇優退了。而且這不算裁員，因為是員工自願離職」。

離職 上班族

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