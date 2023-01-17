男在職場心直口快被排擠 前輩直言：跟「講話白目」要分清楚

說話是一門學問，尤其在職場上更是重要。日前一名網友透露自己個性是「心直口快」，雖然在工作表現很認真，但也會批評混水摸魚的同事，導致人際間被排擠，升遷也輪不到他。事後，一名職場前輩點出關鍵「心直口快跟講話白目要分清楚」。

一名網友在PTT發文表示，他是一個心直口快的人，在工作表現上很認真，所以看不慣職場混水摸魚的同事，有時會脫口而出去批評對方，也不管對方的背景與面子，導致親朋好友替他捏一把冷汗，擔心容易得罪別人。

原PO指出，原本以為自己正直敢言沒問題，後來發現「在職場容易被排擠，雖然自己的工作能力不差，但升遷就是排不到他，連比自己晚進來的同事，都在2年內升上管理職」，因此他去上了人際溝通課程，跟同事之間的互動也和緩許多，也讓原PO感嘆「原來在職場上懂得說話，是這麼有用的啊」。

對此，有位職場前輩回文表示「心直快口和講話白目要分清楚，很多人都是自認前者，但其實是後者，在職場上打混摸魚也不是什麼大不了的事，有人來上班就只想混口飯吃，覺得錢夠用就好，升遷加薪不重要。而且人各有志，不是每個人都想在職涯上有什麼發展跟突破。你到底是心直口快，還是情緒控管差？」

前輩認為「如果同事打混影響到你的工作進度，你可以跟老闆照實匯報就好，完全沒必要出口攻擊，同事能在2年內當到主管，也不是只有『會說話』的程度，主管的提案上層要願意買單，下層要願意執行，可不是普通地逢迎拍馬就夠的，這種中層幹部通常是最難當」。

最後，職場前輩建議原PO「可以再想一下，如果你真如自己所說『做事認真、能力好』，光是偶爾白目講錯話，也很難多年來都沒升遷，因為沒有老闆會不喜歡能力好的員工，你真的有能力人家還怕你走」。

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