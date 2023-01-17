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月薪3萬爬到年薪百萬可能嗎？ 釣出一票神人回：不難

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友好奇若一開始月薪只有3萬元，是否有可能躋身為年薪百萬的人師勝利組。示意圖／ingimage
有網友好奇若一開始月薪只有3萬元，是否有可能躋身為年薪百萬的人師勝利組。示意圖／ingimage

薪水高低往往是求職者找工作的首要條件，一位網友就好奇，如果步入社會第一份工作薪水僅3萬元左右，未來是否有可能攀升至年薪百萬，該問題一出，意外釣出許多有經驗者回應「其實不難」。

有PTT網友好奇發文問，「真的有人從月薪3萬爬到年薪百萬嗎？」他稱現在聽到年薪百萬的人生勝利組，起跑點多從月薪5、6萬開始，鮮少聽過有人原本月薪3萬還能三級跳，爬到年薪百萬。

該篇貼文底下出現許多神人分享自身經驗，「很多吧，換公司機會大很多」、「我新鮮人，3萬2底薪，15年後2x萬底薪」、「國營企業都這樣啊」、「3萬漲到8萬多很難嗎？科技業一堆吧」、「起薪25K，去年才剛破百」、「保險業務撐得下去應該都有」、「其實不難，但要看產業、職務和機會」。

不過也有人認為起薪還是影響很大，「這邊都出社會好幾年了，認真說剛出社會薪水低，之後要百萬，很拚」、「如果你剛出社會薪水就很低，快逃」。

另外，更引出不少人感嘆，如今年薪百萬恐怕已經稱不上是人生勝利組了，「可悲的是年薪百萬要買房還是不容易」、「在這個年代破百真的只是基本而已」、「現在通膨100已經不夠了，都要問300了」。

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