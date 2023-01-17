哪種人適合台積電？她道內部文化3特質 坦言「做得很痛苦」

「護國神山」台積電是很多人心目中的夢幻企業，只要成為其中一份子似乎就能走路有風。但台積電管理嚴謹，並非所有人都能接受，就有員工分享公司內部的3項特點，供大家參考自己是否適合進台積電工作。

一名台積電員工在「Dcard」發文寫道，最近很多人在打聽台積的面試與職缺等情況，她以自身的經驗，整理出3點公司內部文化：

第一，同事非常積極與有野心。在會議上，每個人都不停提問刷存在感，舉辦活動時則是巴著上層主管合照，想辦法討好對方。

第二，不顧團隊充斥個人主義。考績至上，出錯時同事大多見獵心喜，沒人會幫你，大家都想做能有表現的工作，不想配合別人主導的專案。

第三，公司軍事化管理。要求上班準時，卻很難準時下班，上下分明、嚴格管控。

她透露自己的個性內向敏感，並不適應上述公司文化，常常覺得格格不入，其實做得很痛苦，因此反倒想詢問大家要如何改變才能融入台積電？

對於發文者的觀察，網友們紛紛提出自己的見解，「年薪都是靠考績分紅撐起來，所以才需要緊抱老闆大腿，因為考績是老闆打的」、「去上班之後本來就都是個人主義吧…到哪都一樣，大家都是奴工」、「這就是企業文化，非電資科系這邊錢是最多的了」、「不只台積電吧！其它工廠性質的公司一堆更雷的」。

也有網友給出建議，「把自己變得更強，當妳能力與地位越高時，願意幫妳願意合作的人就變多了，因為妳身上有他們要的價值」、「職場上本來就是部門風氣主管風格百百種，端看妳用什麼心態去面對」。

此外還有不少人勸她不要太勉強自己，「覺得不合適就跳出來吧！不然以後更難忍受」、「我覺得只能離開公司不然就是要變成他們，才能在這裡活下去」、「不需要配合這個公司，如果妳有更好的出路，我會建議妳趁年輕多出去看看」。

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