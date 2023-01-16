女上司半夜傳兩張照片 他以為急事打開訊息嚇傻：怎麼面對她

一時手快誤傳訊息並不稀奇，誤傳裸照就真的恨錯難回來了！有一名上班族日前發文，表示半夜收到女上司傳來訊息，本以為是工作上的急事，沒想到一打開竟看到女上司的裸照，當場嚇一跳！雖然事後女上司把訊息刪去，但已看見的難以裝作沒看見，所以該名上班族擔心發文，大嘆「我現在完全不知道應該怎麼面對她」。不少網友勸「裝作看不到」，「她都刪了又沒開口，當不知道了」，亦有別人笑言她應把握機會，「上司，我不想努力了」、「處理得好就上位，處理不好就解僱」。

該名網友在Dcard以「女上司不小心傳裸照給我」為題發文，稱於淩晨1點使用電腦時，突然收到女上司通過WhatsApp傳來2張照片。自認「奴性極X重」的網友，秒速打開上司的訊息，「看看她說什麼，是不是有什麼急事」，豈料一打開即後悔不已。

原來女上司傳來的竟是2張她的裸照！突然看到女上司的胴體，原PO嚇慌了，用僅餘的理智「馬上關掉WhatsApp web offline，裝作看不到」。半小時後，當原PO再打開對話內容時，發現女上司已經把自己的裸照刪去，但他仍然惶恐不安，只好發文求助，「X！跟著上班怎麼面對她」。

貼文引來網友熱議，有人建議原PO裝不知情，「裝作看不到了！還能怎麼」、「只要你不尷尬，尷尬的就是她」。亦有別人猜測女上司是故意為之，「會不會見你沒反應所以她就刪掉了」、「你肯定她是不小心？」、「原PO一定很帥，上司才會這麼主動」。

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文章授權轉載自《香港01》

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