勞動部今兵分三路春安勞檢 開罰147萬

農曆春節將至，事業單位歲修與趕工作業頻繁，相對增加職業災害發生風險，為督促事業單位加強春節前後防災工作，勞動部今展開北、中、南三地春安聯合檢查，總共開罰了147萬元。

勞動部部長許銘春部長、勞動部政務次長王安邦、王尚志今早兵分三路，分別會同高雄市政府、桃園市政府與台中市政府及經濟部等目的事業主管機關，針對具高職業災害風險之重大營建工程、大型石化工廠及離岸風電相關場所實施聯合檢查。

其中，南區由許銘春率隊檢查高雄興達發電廠燃氣機組更新改建計畫1至3號機複循環發電機組設備，廠房與相關設施採購帶安裝案，職安署表示，經檢查結果共違反19項次、停工1項次，開罰77萬元，違反內容以承攬管理、墜落、火災、感電、被刺割傷等防護措施不足為主。

北區則由王安邦率隊前往中油煉製事業部桃園煉油廠，共違反23項次、停工5項次、開罰36萬，違反內容以墜落、物體飛落、爆炸、感電、局限空間、化學品管理、自動檢查等防護措施不足為主。中區由王尚志負責至世紀樺欣風能股份有限公司、天力離岸風電科技股份有限公司及西門子歌美颯台中機艙廠二期新建工程，共違反34項次、停工2項次、開罰34萬，違反內容以墜落、物體飛落、火災、感電、化學品管理、自動檢查等防護措施及人員訓練不足為主。

職安署說，春安勞檢自去年12月27日開展至今，已實施檢查2,050家次，辦理安全衛生教育訓練及宣導30場次。此次聯合檢查，違反職業安全衛生法部分，每項最高可處30萬元罰鍰，都將依法裁處，但勞動部強調，「處罰不是目的，改善才是重點」，也提醒雇主應確實作好安全衛生設施及管理，保障每一位勞工安全。

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