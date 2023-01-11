快訊

明起28度高溫持續到周六 這天起氣溫溜滑梯陡降

紅字狂標33處「一模一樣」論文內容 余正煌律師：抄襲事實非常明顯

傳巴布亞紐幾內亞關駐台機構 外交部：僅更名調整

上班族年資短不容易被雇用？ 人資曝：2因素決定轉職與否

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友詢問「年資長短是否會影響履歷」。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一名網友詢問「年資長短是否會影響履歷」。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

許多人資在雇用人時會先看履歷初步篩選，好的履歷能給新鮮人加分，不過日前一名網友拋問「年資很短會影響求職嗎？」她指出，自己前一份工作做了9個月就離職了，現職做6個月因為工作太繁重，打算離職重新尋覓職缺，但面試新工作時卻被老闆說：「妳的穩定性看起來不高」。對此，一名人資表示「經濟壓力、工作量決定妳是否要轉職」。

一名網友在Dcard發文表示，她從大學畢業大概一年半，前一份工作做了9個月離職，現職原本打算待1年，但因為工作太過繁重，所以做6個月就打算年後離職了。

原PO表示，她一邊去面其他公司，順便了解自己合適的薪資與工作量時，卻被某間老闆說：「看妳前兩份的工作經歷都很短，很擔心妳的穩定性，我也是猶豫很久才請妳來面試的」，她指出「其他公司也會問年資短的原因，但這個老闆比較明白告訴我」。

對此，她坦言「我一直思考我到底該不該撐完一年再走，但是現在繼續做的代價就是放棄錄取到的理想工作」，她拋問網友「請問我的經歷真的很難找工作嗎？還是我的履歷會很難看，應該要撐完一年再離職？」

文章曝光後，許多網友建議她「身體要緊，新公司要妳就過去，妳可以選擇穩定做。其實不管履歷時間都是看老闆或人資決定，穩定性高也是會被用『歷練不夠』的問題說嘴」。

還有一位人資指出，他們看履歷的4個重點為學歷科系、工作經驗、語文能力、自傳，他建議原PO「首先評估自身經濟狀況，如果經濟上有壓力，基本上妳也要撐住繼續原職，如果後面工作強度沒那麼大了，可以留下來培養年資。但如果經濟上沒有特別的壓力，工作強度還是很高的話可以先提離職。」

離職 履歷

延伸閱讀

他苦解小六數學題「國中資優等級」 網見英文卷：高中程度吧

台、韓、日誰是「泡麵王者」？ 網：這款神麵跟餐廳現煮一樣

「警告逃妻文」超驚悚 律師揭50年舊報紙黑暗真相

每月十號開運鈔車來公司？徵人訊息太幽默 新鮮人不買單

相關新聞

上班族年資短不容易被雇用？ 人資曝：2因素決定轉職與否

許多人資在雇用人時會先看履歷初步篩選，好的履歷能給新鮮人加分，不過日前一名網友拋問「年資很短會影響求職嗎？」她指出，自己前一份工作做了9個月就離職了，現職做6個月因為工作太繁重，打算離職重新尋覓職缺，但面試新工作時卻被老闆說：「妳的穩定性看起來不高」。對此，一名人資表示「經濟壓力、工作量決定妳是否要轉職」。

他細數6種專業度高但低薪工作 工程師、藥師也上榜

通常薪資跟專業度成正比，若工作能夠取代性越低，越能夠拿到高報酬，不過日前有位網友表示，他發現有6種工作是「聽起來難度高、職業要求很高，但薪水卻低到令人髮指」，引發網友討論。

每月十號開運鈔車來公司？徵人訊息太幽默 新鮮人不買單

隨著科技日益進步，越來越多人使用網路上的求職軟體找工作，不僅可以清楚知道薪資待遇，連工作內容也可以馬上得知。昨（10）日一名女網友在網路上發文，分享自己看到的幽默職缺內容，而貼文曝光後也掀起討論。

高中輟學「包工程」日薪萬元 過來人點頭：28歲月賺400K

每個工作都有專業和辛苦之處，有人希望是從事自己有興趣的行業，也有人是單純追求高薪的待遇。昨（10）日一名網友在網路上發文，詢問大家「包工程真的那麼好賺？」而貼文曝光後也掀起討論，不少過來人都點頭。

不滿績效獎金、加薪制度承諾跳票 中華快遞今罷工投票

中華快遞員工去年7月因底薪不到3萬元醞釀罷工，經勞資協商後公司允諾訴求，但中華快遞工會不滿公司未履行承諾，在賺錢的情況下...

職涯大調查 疫情低薪下「這項工作」如何穩定？

日前主計總處發布了2021年國民薪資收入狀況，全民總體薪資中位數為50.6萬元，雖有較2020年成長，但有超過68%的人領不到平均薪資67萬元。其中藝術娛樂及休閒服務、住宿及餐飲業、補教業等，總薪資中位數都未達四十萬元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。