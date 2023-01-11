上班族年資短不容易被雇用？ 人資曝：2因素決定轉職與否

許多人資在雇用人時會先看履歷初步篩選，好的履歷能給新鮮人加分，不過日前一名網友拋問「年資很短會影響求職嗎？」她指出，自己前一份工作做了9個月就離職了，現職做6個月因為工作太繁重，打算離職重新尋覓職缺，但面試新工作時卻被老闆說：「妳的穩定性看起來不高」。對此，一名人資表示「經濟壓力、工作量決定妳是否要轉職」。

一名網友在Dcard發文表示，她從大學畢業大概一年半，前一份工作做了9個月離職，現職原本打算待1年，但因為工作太過繁重，所以做6個月就打算年後離職了。

原PO表示，她一邊去面其他公司，順便了解自己合適的薪資與工作量時，卻被某間老闆說：「看妳前兩份的工作經歷都很短，很擔心妳的穩定性，我也是猶豫很久才請妳來面試的」，她指出「其他公司也會問年資短的原因，但這個老闆比較明白告訴我」。

對此，她坦言「我一直思考我到底該不該撐完一年再走，但是現在繼續做的代價就是放棄錄取到的理想工作」，她拋問網友「請問我的經歷真的很難找工作嗎？還是我的履歷會很難看，應該要撐完一年再離職？」

文章曝光後，許多網友建議她「身體要緊，新公司要妳就過去，妳可以選擇穩定做。其實不管履歷時間都是看老闆或人資決定，穩定性高也是會被用『歷練不夠』的問題說嘴」。

還有一位人資指出，他們看履歷的4個重點為學歷科系、工作經驗、語文能力、自傳，他建議原PO「首先評估自身經濟狀況，如果經濟上有壓力，基本上妳也要撐住繼續原職，如果後面工作強度沒那麼大了，可以留下來培養年資。但如果經濟上沒有特別的壓力，工作強度還是很高的話可以先提離職。」

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