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他細數6種專業度高但低薪工作 工程師、藥師也上榜

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分析6種他認為的「低薪專業度高」工作，引發網友熱議。圖為上班族示意圖。報系資料照片
一名網友分析6種他認為的「低薪專業度高」工作，引發網友熱議。圖為上班族示意圖。報系資料照片

通常薪資跟專業度成正比，若工作能夠取代性越低，越能夠拿到高報酬，不過日前有位網友表示，他發現有6種工作是「聽起來難度高、職業要求很高，但薪水卻低到令人髮指」，引發網友討論。

一名網友在Dcard發文表示，他認為有6個工作都是職業難度高，但是薪水卻很低的，第1個是「補習班的語文教師」，因為要用英文流利溝通很難，而且要一路從外文系畢業到能夠教學是很困難的，但常規薪水多半在3萬5左右；第2個是「保姆或幼教人員」，這兩種工作要長期培訓，且要有專業執照，但實際上月薪難以超過4萬元；第3種是「社區總幹事或社區經理」，因為通常要擔任到總幹事都要從一般物業管理人員開始做起，要考到相關證照且年資要3-5年，但普遍薪水只有落在4萬至4萬5千元左右。

接著原PO繼續指出，第4種高專業低薪工作是「護理師及藥師」，因為醫學相關工作不只要專業能力很強，也要相關科系畢業，但在一般診所工作的薪水只有3萬多，在大醫院雖然收入可觀，但等於是加班換來的；第5種是「法務相關工作」，法律系畢業可說是學霸等級的族群，但如果沒有考到律師證照，去當法務助理薪資只有3萬多，就算考到律師證，若沒有自己開業跟客戶談，平均月薪只有5萬多；第6種是「工程師」，雖然有年收入200萬-300萬的工程師，但也有收入不到60萬的工程師們，原PO指出「曾經聽說工程師業內很重視學歷，有人10幾年好不容易慢慢爬上工程師的職位，但不如一個學歷優秀的新鮮人」。

文章曝光後，引發網友熱議，有人表示「長照跟社工這兩種絕對是前2名，工作內容又爛，薪水又低到離譜」、「我覺得會計也很累，我朋友在事務所做得要死，薪水比我文書職務還低」、「怎麼可以少了設計業呢？」、「我覺得司法官也是專業高又低薪，難考的要死還要專業度超高，結果月薪只有10萬」。

薪水 薪資

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